Mansur Yavaş'tan son dakika açıklamalar! Melih Gökçek ve oğluna ağır suçlama

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrasında gözlerin çevrildiği Mansur Yavaş'tan beklenen son dakika açıklama geldi. Saat 14.00'da basın toplantısı düzenleyen Mansur Yavaş iddialara yanıt veriyor. Hedefine Melih Gökçek'i ve oğlu Osman Gökçek'i koyan Mansur Yavaş, "Ben diyorum ki bu ülkede Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan asla adaletten bahsedilemez" dedi.

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB'ye yönelik konser operasyonu ve iddialara ilişkin bugün basın toplantısı düzenliyor. Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısı saat 14.00'te başladı.

İşte Yavaş'ın konuşmasından öne çıkanlar:

-"Konser işiyle başlayalım, defalarca açıklama yaptık. Tek tek incelettik. Bizim yaptığımız teftişte herhangi bir kamu zararı çıkmadı. Mülkiye müfettişleri de incelemeler yaptılar. Bunların ben uzmanlık alanının bu konu ile ilgili hiç alakası olmadığını tespit ettim. Oysa bu bilirkişiler uzman kişilerden oluşması gerekirdi. Müfettişler bunun üzerine dosyayı savcılığa göndermiş. O da yeni bir bilirkişi heyeti tespit etmiş. Hesabı neye göre yaptılar?"

KONSERLE İLGİLİ SAVUNACAK BİR ŞEYİM YOK

-Ortaya çıkan tutarı nasıl belirlediler bilemiyoruz. Konserle ilgili benim savunacak hiçbir şeyim yok, pahalı yapmışlarsa cezasını çekerler ama yapmamışlarsa aklanırlar. Sabaha karşı gözaltına alındılar, kaç yıldır çalışıyorlar. İfadeye çağırdığınızda gelmediler mi? Artık bu usulün Türkiye'den kalkması lazım. Belediye başkanlarımıza da aynı muamele yapıldı.

-Ankara'nın en büyük trolü, Ankara'nın en büyük hırsızı kim diye sorsanız, 'ben çıkarım' diyen kişi operasyonunu önceden duyuruyor. Sonra da tepkiyi görünce 'Kastetmedim' diyor. -Ben diyorum ki bu ülkede Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan asla adaletten bahsedilemez. Ankara'yı bu kadar kirli yöneten biri varken, biz temiz yönetileceğinin ispatı için geldik.

- Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Daha önceden çalıyor ama çalışıyor diyenler oldu ama ben çalmadan da çalışılacağının ispatını göstereceğim. Ben hayatım boyunca haram lokma yemedim. Hayatı boyunca çocukları helal lokma yememiş kişilerin laflarını boğazlarına tıkmak zorundayım.

"Belediyenin paraları Gökçek'in oğlunun futbol hevesine gitti"

-"Gökçek dönemi dosyalarından ihaleye fesat, kamu zararı iddiasıyla 100'e yakın şikayetimiz oldu. 55 tanesinde bilirkişi raporu alınarak takipsizlik kararı verildi. 11 tanesinde bilirkişi raporu alınmadan takipsizlik kararı verildi. 11 tanesinde ise iddianame düzenlendi. Yargılanacak, yargılandıktan sonra mahkeme cezayı kesinleştirdikten sonra biz o insanlara suçlu diyebileceğiz. Bu dosyalardan iki tanesi Melih Gökçek'in tarafı olduğu dosyalar. Bazılarına hiçbir işlem yapılmadı. Peki, bu niye böyle oldu?

-Belediyenin paraları Gökçek'in oğlunun futbol hevesine gitti. Oğluna iş vermesi lazım. Babası ona futbol takımı almış.

-Bazı şirketlerden ihale vermek suretiyle ve bir de hafriyat gelirini, belediyenin oldukça büyük gelirini Osmanlıspor’a vermiş. Sayın Mustafa Tuna gelir gelmez bunu sonlandırdı. Kamu zararı ne kadar olursa gözaltına alırsınız?

"Osman Samanyolu kolejinden mezun"

-(FETÖ iddiaları) Melih Gökçek'e hiçbir şey yapmıyorlar ama şu gerçek ortaya çıkıyor. O sıralar sayın Cumhurbaşkanı görevden alınmasını istedi. Nazlandı nazlandı aylar sonra bıraktı. 'Cinler kandırdı' deyip kurtulmaya başladı.

-FETÖ'den de Gökçek ve ailesi yargılanmadan bu ülkede adaletten bahsedemezsiniz. Osman Samanyolu kolejinden mezun, bu kriterler yargılanması için yetmiyor mu?

-2015 senesinden sonra da verdikleri imar rantları var. Maalesef bunlarla ilgili takipsizlik kararı verildi."

OĞLUNUN BİRİNE TV ALMIŞ

Gerek oğlunun birine televizyon oyuncağı, birine futbol takımı alıp boş gezmesinler diye oyalansınlar diye yapmış. İnkar ediyor hala benim değildi diye. Tabi bir televizyon ve futbol takımı kolay dönmüyor. Şirketlere ihaleler verilmek suretiyle buralardan finanse edilmiş. Buralarda açık şekilde Beyaz TV’ye Osmanlıspor nerden yaptığı eşinin vakfı zaten onlarca… Belediyenin mallarını vermiş.

-Görevden alınacağını anlayınca, alındığı tarihten bir ay önce eve alınacak mobilyaları belediyeye aldırdı.

-Takipsizlik verdiler. Belediye bu mobilyaları niye alsın? Hanımefendi özel kalem müdürünü arayıp “Sehpa yanlış gelmiş” diyor. Takipsizlik verdiler.

"EVİNDE GÜRCİSTANLI MASÖZ ÇALIŞTIRIYOR"

-Evinizde Gürcistanlı masözü belediyeden maaşını vererek çalıştırıyorsunuz. Bunu bir Allah’ın kulu belediyeye ödettir mi? Beyaz TV oradan finanse edilir, masraflar oradan, spor kulübü oradan finanse edilir. Ankara halkı bunların kamu malına çöktüğünü görüp işte bizi göreve bu yüzden getirdi. Siz yapmayın diye. Biz yapmayacağız. Kardeşim olsa yolsuzluk yapandan hesabını soracağım.



