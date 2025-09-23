BIST 11.468
DOLAR 41,44
EURO 48,91
ALTIN 5.003,85
HABER /  POLİTİKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

13 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, şüpheliler eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S.E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K.A ve S.Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A.A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E.D ve L.E, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bilgisi verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Trump imzayı attı resmen terör örgütü ilan edildi
ABD Başkanı Trump imzayı attı resmen terör örgütü ilan edildi
Ahmed Şara ile eski CIA başkanı Petraeus arasında "eski günler" diyaloğu
Ahmed Şara ile eski CIA başkanı Petraeus arasında "eski günler" diyaloğu
Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik
Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik
Erdoğan Fox News'a konuştu: Dört dörtlük soykırımın faili Netanyahu'dur
Erdoğan Fox News'a konuştu: Dört dörtlük soykırımın faili Netanyahu'dur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt Veliaht Prensi Sabah'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt Veliaht Prensi Sabah'ı kabul etti
Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticilerinden yeni başkan Safi Arpaguş'a kadro çağrısı
Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticilerinden yeni başkan Safi Arpaguş'a kadro çağrısı
Guterres: Filistinliler için devlet kurmak bir ödül değil, bir haktır
Guterres: Filistinliler için devlet kurmak bir ödül değil, bir haktır
Erdoğan'ın BM konuşmasında mikrofon kesildi! Sebebi belli oldu
Erdoğan'ın BM konuşmasında mikrofon kesildi! Sebebi belli oldu
Meclis’te yeni düzenleme hazırlığı: PKK üyeleri için nasıl bir yol haritası izlenecek?
Meclis’te yeni düzenleme hazırlığı: PKK üyeleri için nasıl bir yol haritası izlenecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili atılan kj başını yaktı! Merdan Yanardağ özür diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili atılan kj başını yaktı! Merdan Yanardağ özür diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Okan Buruk: Bu moralle bir sonraki maçı daha iyi oynayacağız
Okan Buruk: Bu moralle bir sonraki maçı daha iyi oynayacağız