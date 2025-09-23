BIST 11.468
DOLAR 41,44
EURO 48,91
ALTIN 5.003,85
HABER /  DÜNYA

Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik

Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin askeri kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla yeni gizli silahlar edindiklerini açıkladı.

Abone ol

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi'nde konuşma yaptı.

Nükleer silahların ülkesinin hayatta kalması için vazgeçilmez bir seçenek olduğunu savunan Kim, nükleer silahsızlanmanın "imkansız" olduğunu ileri sürdü.

Kim, "Yeni gizli silahlar edindik ve savunma bilimi alanında askeri kabiliyetlerimizi büyük ölçüde güçlendirecek başarılar elde ettik." dedi.

"Nükleer silahlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz"

Dünyanın, bir ülkenin nükleer silahsızlanma sürecinden sonra ABD tarafından nasıl muamele gördüğünün farkında olduklarını belirten Kim, “Nükleer silahlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Kim ayrıca, "ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılması yönündeki talebinden vazgeçmesi" halinde, ülkesinin ABD yönetimiyle görüşmeye açık olduğunu ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan Fox News'a konuştu: Dört dörtlük soykırımın faili Netanyahu'dur
Erdoğan Fox News'a konuştu: Dört dörtlük soykırımın faili Netanyahu'dur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt Veliaht Prensi Sabah'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt Veliaht Prensi Sabah'ı kabul etti
Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticilerinden yeni başkan Safi Arpaguş'a kadro çağrısı
Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticilerinden yeni başkan Safi Arpaguş'a kadro çağrısı
Guterres: Filistinliler için devlet kurmak bir ödül değil, bir haktır
Guterres: Filistinliler için devlet kurmak bir ödül değil, bir haktır
Erdoğan'ın BM konuşmasında mikrofon kesildi! Sebebi belli oldu
Erdoğan'ın BM konuşmasında mikrofon kesildi! Sebebi belli oldu
Meclis’te yeni düzenleme hazırlığı: PKK üyeleri için nasıl bir yol haritası izlenecek?
Meclis’te yeni düzenleme hazırlığı: PKK üyeleri için nasıl bir yol haritası izlenecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili atılan kj başını yaktı! Merdan Yanardağ özür diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili atılan kj başını yaktı! Merdan Yanardağ özür diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Okan Buruk: Bu moralle bir sonraki maçı daha iyi oynayacağız
Okan Buruk: Bu moralle bir sonraki maçı daha iyi oynayacağız
Kenan Yıldız'a büyük onur! Kopa Trophy'de...
Kenan Yıldız'a büyük onur! Kopa Trophy'de...
Rasim Ozan Kütahyalı’nın yeni eşinden Nagehan Alçı'ya teşekkür
Rasim Ozan Kütahyalı’nın yeni eşinden Nagehan Alçı'ya teşekkür
Yılın en iyi teknik direktörü belli oldu!
Yılın en iyi teknik direktörü belli oldu!