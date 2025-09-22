BIST 11.468
Kenan Yıldız'a büyük onur! Kopa Trophy'de...

Ballon d’Or ödül gecesinde yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy’nin sahibi Lamine Yamal oldu. Yamal, bu ödülü üst üste ikinci kez kazanarak tarihe geçti. Genç futbolcu Kenan Yıldız sıralamada 5. sırada yer alırken, PSG’den Doue 2., Neves 3. ve Chelsea’den Estevao 4. oldu.

"France Football" tarafından her yıl düzenlenen ve futbol camiasının en itibarlı ödüllerinden biri olarak kabul edilen Ballon d'Or ödül gecesinde yılın en iyi genç oyuncusu seçildi.

Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi Lamine Yamal oldu. Yamal ödülü üst üste 2 kez kazanan tarihteki ilk oyuncu oldu.

Kenan Yıldız, "Kopa Trophy" sıralamasında 5'nci oldu.

PSG forması giyen Doue 2'nci, Neves ise 3'ncü sırada yer aldı.

Chelsea forması giyen Estevao ise 4'ncü oldu.

