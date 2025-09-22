Gaziantep'te kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

Gaziantep'te lastiği patlayan kamyonetin devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.Abone ol
Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda seyreden Hasan A. idaresindeki kamyonet, Nizip ilçesi Akçakent Mahallesi yakınlarında lastiği patlayınca kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta yolculuk yapan Suriye uyruklu Curiye Uglan ve kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 8 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.