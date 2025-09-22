BIST 11.468
DOLAR 41,36
EURO 48,83
ALTIN 4.983,58
HABER /  GÜNCEL

Gaziantep'te kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

Gaziantep'te kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

Gaziantep'te lastiği patlayan kamyonetin devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Abone ol

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda seyreden Hasan A. idaresindeki kamyonet, Nizip ilçesi Akçakent Mahallesi yakınlarında lastiği patlayınca kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta yolculuk yapan Suriye uyruklu Curiye Uglan ve kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 8 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ayder Yaylası'nda mahsur kalan 115 kişi helikopterlerle tahliye edildi
Ayder Yaylası'nda mahsur kalan 115 kişi helikopterlerle tahliye edildi
Fenerbahçe, başkanlık seçiminin kesin sonuçlarını duyurdu
Fenerbahçe, başkanlık seçiminin kesin sonuçlarını duyurdu
Erdoğan: Başkan Trump'la 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz sürüyor
Erdoğan: Başkan Trump'la 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz sürüyor
Gürsel Tekin'den Halk TV'ye çağrı: Söz hakkı verilmesini talep ediyoruz
Gürsel Tekin'den Halk TV'ye çağrı: Söz hakkı verilmesini talep ediyoruz
Dervişoğlu'ndan 'anket' tepkisi: Sahibi CHP ise açıklasın
Dervişoğlu'ndan 'anket' tepkisi: Sahibi CHP ise açıklasın
İzmir'de korkutan deprem!
İzmir'de korkutan deprem!
Putin'den Batı'ya rest! Trump'a 1 yıllık teklif
Putin'den Batı'ya rest! Trump'a 1 yıllık teklif
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan SDG ve İsrail mesajı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan SDG ve İsrail mesajı
Hadi Özışık’tan Mahmut Tanal’a: Sen önce sağına soluna bak!
Hadi Özışık’tan Mahmut Tanal’a: Sen önce sağına soluna bak!
TELE1'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı skandal KJ'ye soruşturma
TELE1'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı skandal KJ'ye soruşturma
Burhanettin Duran’dan o görüntüye tepki: Açık bir hakarettir
Burhanettin Duran’dan o görüntüye tepki: Açık bir hakarettir
Balıkesir beşik gibi! Depremler durmuyor...
Balıkesir beşik gibi! Depremler durmuyor...