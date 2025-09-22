TELE1'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı skandal KJ'ye soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatıldığını duyururken, RTÜK de "Gereken yapılacak" dedi.

Abone ol

TELE1, skandallarına bir yenisi daha ekledi. Dün gece "Gazze" başlığında ilerleyen programda, skandal bir KJ atıldı.

SKANDAL KJ

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine değinilen programda KJ'ye "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" yazısı yansıtıldı.

Canlı yayında yaşanan olaya sosyal medyadan tepki yağdı.

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Tepkiler sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu KJ'nin basit bir hata olarak açıklanamayacağını vurgulayarak gerekenin yapılacağını söyledi.

"KİRLİ BİR PROVOKASYONDUR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Gazze’de masum insanlara yönelik katliamların faili Netanyahu ile, mazlumların hamisi ve insanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı aynı alt yazıda yan yana getirmek; ahlaksızlık, hadsizlik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yapılmış açık bir saldırıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze’de işlenen zulme karşı en güçlü sesi yükseltmiş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuş bir liderdir. Böyle bir lideri, eli kanlı bir katille aynı zeminde göstermek; basın özgürlüğü kılıfına sığdırılmaya çalışılan kirli bir provokasyondur.

"BU SAYGISIZLIĞIN HESABI EN AĞIR YAPTIRIMLARLA SORULACAKTIR"

Bu skandal, basit bir hata ya da sorumsuzlukla açıklanamaz. Devletin en üst makamına yönelmiş bu saygısızlığın hesabı en ağır yaptırımlarla sorulacaktır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, devletimizin vakarını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrü boyunca sürdürmüş olduğu onurlu mücadelesini hedef alan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Hiç kimse, Türkiye’nin kararlı dış politikasını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini gölgeleyemeyecektir.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran; adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir.

Gazze’de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu’nun adı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı cümlede zikredilmesi; Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve aziz milletimize açık bir saygısızlıktır.

Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir.