İletişim Bakanı Duran'dan Erdoğan-Netanyahu mukayesesine tepki

Duran, NSosyal hesabından, bir televizyon kanalında yapılan yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun mukayese edilmesine tepki gösterdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze'de yaşanan insani trajedi karşısında uluslararası vicdanın en güçlü sesi olmuş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuştur. İlgili kanalın alt bant yazısı, devletin en üst makamına yönelik bir saygısızlık olduğu gibi, hakikate aykırı bir algı oluşturma girişimidir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, bir televizyon kanalında yapılan yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun mukayese edilmesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insanlık değerlerinin savunucusu olduğunu belirten Duran, söz konusu televizyon kanalındaki bant yazısını, "Cumhurbaşkanlığı makamına ve Türkiye'nin dış politikasına yönelik açık bir hakaret" olarak nitelendirdi.

Burhanettin Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze'de yaşanan insani trajedi karşısında uluslararası vicdanın en güçlü sesi olmuş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuştur. İlgili kanalın alt bant yazısı, devletin en üst makamına yönelik bir saygısızlık olduğu gibi, hakikate aykırı bir algı oluşturma girişimidir. Ayrıca bu durum, bireysel sorumsuzlukla geçiştirilemeyecek kadar ciddidir. Bu tür yakışıksız girişimler, Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini ve ülkemizin kararlı duruşunu asla gölgeleyemeyecektir."