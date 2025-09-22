BIST 11.485
Netanyahu ile Erdoğan'ı kıyasladılar! Ömer Çelik o kanala lanet okudu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir televizyon kanalında, Gazze'de Filistinlilere soykırım yapan İsrail Başkanı Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıyaslanması hakkında sosyal medya hesabından tepki verdi. Çelik, 'Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir' diyerek sert tepki verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün akşam bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile katil Netanyahu'nun karşılaştırılmasına yönelik sosyal medya hesabından sert bir açıklamada bulundu. Çelik, katil Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mukayese edilmesini lanetlediklerini belirtti.

Ömer Çelik sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz. İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir. İlgili kanal özür dilemiş, özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. "

