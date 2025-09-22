BIST 11.496
DOLAR 41,37
EURO 48,79
ALTIN 4.954,92
HABER /  SPOR

Türkiye-Bulgaristan maç biletlerinin fiyatı belli oldu! Maç nerede, ne zaman?

Türkiye-Bulgaristan maç biletlerinin fiyatı belli oldu! Maç nerede, ne zaman?

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı biletleri yarın genel satışa çıkacak. Maç nerede oynanacak, hangi gün, saat kaçta?

Abone ol

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda TSİ 21.45'te oynanacak maçın biletleri yarın 13.00'te satışa çıkacak.

Karşılaşmanın misafir tribün biletleri bin 750 liradan satılacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, biletlerini www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan alabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Londra'da Filistin elçiliği açıldı
Londra'da Filistin elçiliği açıldı
Gazze’de can kaybı 65 bin 344’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 65 bin 344’e yükseldi
Samsung Electronics Türkiye'de üst düzey atama
Samsung Electronics Türkiye'de üst düzey atama
Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatıldı! 'Perperişan' şarkısının sözleri nedeniyle ifade verecek
Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatıldı! 'Perperişan' şarkısının sözleri nedeniyle ifade verecek
7200 müjdesi geldi! Bakan Işıkhan tarih vererek açıkladı
7200 müjdesi geldi! Bakan Işıkhan tarih vererek açıkladı
Filistin'i tanımamakta inat eden ülke! İngiltere bile tanıdı anket sonuçları da olay
Filistin'i tanımamakta inat eden ülke! İngiltere bile tanıdı anket sonuçları da olay
Bilecik'te motosiklet devrildi! Sürücü hayatını kaybetti
Bilecik'te motosiklet devrildi! Sürücü hayatını kaybetti
Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu
Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu
Sadettin Saran'ın canını sıkacak gelişme! TFF olağanüstü toplanıyor
Sadettin Saran'ın canını sıkacak gelişme! TFF olağanüstü toplanıyor
Rusya: Filistin meselesinde iki devletli çözüm tek çıkar yol
Rusya: Filistin meselesinde iki devletli çözüm tek çıkar yol
Erzurum'da görülmemiş olay! Araçtaki çakmak tüpü patladı, 2 yaralı
Erzurum'da görülmemiş olay! Araçtaki çakmak tüpü patladı, 2 yaralı
Turkcell'in son 10 yılda sosyal fayda projelerine katkısı 13 milyar lirayı aştı
Turkcell'in son 10 yılda sosyal fayda projelerine katkısı 13 milyar lirayı aştı