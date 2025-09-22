Londra'da Filistin elçiliği açıldı

Yıllardır Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e bir darbe daha geldi. Birleşik Krallık’ın Filistin’i devlet olarak tanımasının ardından Londra’daki Filistin Misyonu binasına yeni tabelası ve bayrağı düzenlenen törenle göndere çekildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, barış ve iki devletli çözüm umudunu yeniden canlandırmak için Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurmuştu.

İngiltere, Kanada, Portekiz ve Avustralya'nın ardından Malta da BM Genel Kurulu’nda Filistin’i resmen tanıyacak,.

Bu adım, daha önce, Kanada, Avustralya ve Portekiz tarafından da atılmıştı.

Bu ülkeler, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve iki devletli çözümün desteklenmesi amacıyla Filistin'i tanımıştı. Fransa, Belçika, Lüksemburg, Andorra, San Marino ve birkaç diğer ülkenin de bugün benzer bir karar alması bekleniyor.