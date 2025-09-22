BIST 11.529
HABER /  DÜNYA

Başına 10 milyon dolar ödül konmuştu! Devran döndü Ahmed Şara'dan ABD pozu

IRAK'ta ABD'ye karşı savaşmış, Suriye'de HTŞ liderliği yapmış ve başına 10 milyon dolar ödül konmuş olan Ahmed Şara, bu kez Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda "Suriye Cumhurbaşkanı" sıfatıyla dünyaya seslenecek. Şara konuşması öncesi New York'tan manidar bir poz paylaştı.

23-29 Eylül tarihleri arasında New York'ta gerçekleştirilen BM 80. Genel Kurulu'na katılan Ahmed Şara, 1967'de Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak. Ziyarete, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de eşlik ediyor.

10 milyon dolar ödül konmuştu
Şara, genç yaşta Irak'ta ABD'ye karşı savaştı, bu süreçte esir düştü. Daha sonra Suriye'ye geçerek HTŞ'yi kurdu ve Esad rejimine karşı mücadele etti. ABD'nin hakkında çıkardığı 10 milyon dolarlık ödül kararıyla uzun süre aranan Şara, 2023'te muhaliflerle birlikte Şam'a girerek 14 yıllık iç savaşı sona erdiren isim oldu.

New York pozu
Ahmed Şara'nın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması, sadece Suriye açısından değil, aynı zamanda uluslararası siyaset açısından da büyük bir sembolik önem taşıyor. Şeybani ve Şara tarihi konuşma öncesiNew York'ta poz verdi. 

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için New York'a giden Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Pazar akşamı Suriye toplumundan heyetlerle bir araya geldi.

58 yıl sonra ilk oldu
Şara, 58 yıl sonra BM Genel Kurulu'na katılan ilk Suriye Devlet Başkanı olarak karşılandı. Katılımcıların sevinç gösterileri sırasında bir kişi, "Bizi ferahlattığınız gibi Allah da sizi ferahlatsın" sözleriyle duygularını dile getirdi. 

Toplantıda birlik mesajı veren Şara, "Birleşik bir halk olmalıyız, her konuda hemfikir olmayabiliriz ama birlik olmalıyız" dedi. Suriye devlet televizyonuna göre Şara, dünya kamuoyunun Suriye'deki gelişmelere dikkat kesildiğini belirterek, Suriyelilerin bu süreçte kendilerini kanıtlamaları gerektiğini vurguladı.

Zorlu bir yolun kendilerini beklediğini söyleyen Şara, "Suriye yeniden Orta Doğu'nun incisi olabilir. Eksik olan sağlam bir plan ve birlik. Hasarın boyutu büyük ancak ülkemizin büyük sermaye ve insan kaynakları var" ifadelerini kullandı.

DONALD TRUMP İLE DE GÖRÜŞECEK

Şara, CBS televizyonuna verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi planladığını açıklayarak, yaptırımların hafifletilmesi konusunda "Suriye için yaptıklarından ötürü" Trump'a teşekkür etti.

