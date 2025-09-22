BIST 11.294
Balıkesir çok fena sallandı! Deprem sonrası Naci Görür ve Ahmet Ercan bakın ne dedi

Balıkesir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem büyük panik yarattı. Depremin ardından bazı vatandaşlar çantaları ile sokağa indi. Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da dikkat çeken uyarılarda bulundu. Öte yandan Sındırgı'da saat 06.59'da 3,7 büyüklüğünde yeni deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir'in yanı sıra İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesaplarından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Gerginlik halen var"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sındırgı M6,1 depreminden sonra artçı depremler M5,1’e kadar çıkarak sürmüştü. Bugün 0:05’te M5,0 bir artçı deprem daha 7 km derinde Sinandede gerçekleşti. Belli ki burada boşalmamış bir gerginlik halen var. Tıpkı Simav depremleri gibi artçı depremlerle boşalma uzun süre alacağı benzer. Ancak önceden de belirttiğim gibi M6,1’i aşan bir artçı deprem beklemiyorum. Ne yazık ki inceleme yaptığım Sındırgı‘da halkın halen çadırlarda yaşadığını gördüm. Ağır hasarlı 600 yapı yıkılmak teyidi yaklaşık 980 konut oturulmayacak durumda. Bu Türkiye’nin ayıbıdır. En büyük yıkım da eski bir göl yatağı olan Balıkesir’de Sındırgı‘ya girişteki ağaçlık ana yol ve Çarşı‘nın altıdır. Geçmiş olsun Sındırgı."

"Başlangıçta normaldi ama..."

Prof. Dr. Naci Görür  "Sındırgı çevresinde depremler oluyor. Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler. Depremlerin çoğu Gediz Grabani’nin kuzey horstu üzerinde. Burası çok sayıda KD-SB grabenlerle kesilmiş. Bunlarda üretebilirler. Deprem için fayları ve düzlemlerini vermek önemli" ifadelerini kullandı

