Kız yurdu skandalındaki işçiler adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Cevizlibağ ilçesinde Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'nda yaşanan mide bulandıran olayla ilgili gözaltına alınan 2'si İranlı 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Cevizlibağ semtinde bulunan Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin eşyalarını karıştırarak taciz içerikli mesajlar yazan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. O.D. ve H.Ü. ile İran uyruklu S.A. ve M.R. adlı 4 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerinin İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonunda yakalanmıştı. Kız öğrenci yurdunda geçici görevli olarak çalıştırılan 4 şüpheli kız öğrencilerin yurtta kalan özel eşyalarını yağmalamış ardından taciz içerikli mesajlar bırakmışlardı. Sosyal medyada öğrencilerin paylaştıkları delillerin ardından ortaya çıkan olayda 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'nde sevk edildi.

