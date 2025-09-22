BIST 11.519
Balıkesir sallandı, uzman isim uyardı! Bu nokta tehlikeye girdi

Balıkesir'de dün gece saatlerinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yaşanan depremin ardından uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş yaptığı açıklamada Simav fayına dikkat çekti. İşte detaylar...

AFAD dün gece saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. 10 Ağustos'tan bu yana bitmeyen depremler vatandaşları tedirgin ederken, uzman isimlerde de dikkat çeken açıklamalar geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş günlerdir uyardığı Simav için bir uyardı.

Simav'a bir daha uyarı

Bektaş yaşanan depreme dikkat çekerek Simav Naşa Fay Zonunu işaret etti. Bu bölgede depremselliğin arttığını söyleyen Bektaş, "Depremsellik Uşak bloğundan Kütahya bloğuna geçme eğiliminde" dedi.

Bektaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Simav Fay zonunun doğusunda, 1970 M7,2 Gediz, batısında, 2025 M 6,1 Sındırgı depremleri arasında kalan Simav Naşa Fay Zonu depremselliğinin tehlikesi artıyor.

Depremsellik Uşak bloğundan Kütahya bloğuna geçme eğiliminde."

