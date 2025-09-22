Bolu'da 2 katlı evde yangın: Karı-koca hayatını kaybetti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler yaşlı çiftin cenazelerine ulaştı.

Abone ol

İlçeye bağlı Ekinören köyünde Necati (85) ve Ziyaver Karaman'ın (85) yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti belediyelerine bağlı itfaiye erleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede, yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, incelemelerin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.