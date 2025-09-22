4 önemli ülke Filistin'i tanıdı Netanyahu çıldırdı! Filistin'i tanıyan ülkeler listesine bakın

4 önemli ülkenin Filistin'i devlet olarak tanıması sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'dan tehdit dolu bir açıklama geldi. Gazze'nin eli kanlı mimarı, karara karşı işgal altındaki Filistin toprakları Batı Şeria'yı ilhak edeceklerini söyledi. 4 ülkenin daha Filistin'i tanıması ile birlikte Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı 150'yi aştı.

İSRAİL'in Gazze'yi işgal planı yıllardır Filistin'i tanımamakta ayak direyen ülkelerin bile tanıma kararı almasına sebep oldu. Kanada Başbakanı Carney, Avustralya Başbakanı Albanese, İngiltere Başbakanı Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Rangel, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu. Toplam 10 ülke Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulunda da Filistin Devleti’ni tanıdıklarını duyuracaklar. Bu ülkeler şunlar:

Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino

Netanyahu öfke kustu

İsrail'in sırtını dayadığı ülkelerin Filistin'i tanıma kararı almaları Netanyahu'yu öfkeden çılgına çevirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan video mesajında Netahyahu, Filistin Devleti'ni tanıyan devletlerin "terörizme ödül verdiğini" iddia etti. Filistin devletinin kurulmasını yıllardır engellediklerini ve bunun olmasına izin vermeyeceklerini öne süren Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbederek oluşturulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin sayısını iki katına çıkardıklarını ve bu yolda devam edeceklerini söyledi.

"Bekleyin ve görün."

Netanyahu, ülkelerin Filistin devleti tanıma yönündeki kararlarına ABD'den döndükten sonra yanıt vereceğini söyleyip "Bekleyin ve görün." sözleriyle üstü örtülü Batı Şeria'yı da ilhak tehdidinde bulundu.

Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden ve 7 Ekim sonrasında bölgeye yönelik şiddetini iyice artıran İsrail hükümeti, söz konusu ülkeleri Filistin’i tanıma kararından alıkoymak için Batı Şeria’yı ilhakla karşılık verebileceği mesajını yineliyor.

Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?

İsrail'in Gazze'yi işgal adımı ile birlikte bu sayı 150'inin üstüne çıktı. Şu ana kadar Filistin'i tanıyan ülkeler şunlar:

Türkiye, Bahreyn, Cezayir, Endonezya, Fas, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, Somali, Tunus, Yemen, Afganistan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Küba, Madagaskar, Nikaragua, Pakistan, Suudi Arabistan, Sırbistan, Ürdün, Zambiya, Arnavutluk, Brunei, Cibuti, Mauritius, Sudan, Gambiya, Hindistan, Mısır, Nijerya, Kıbrıs Cumhuriyeti, Çekya, Slovakya, Seyşeller, Sri Lanka, Namibya, Belarus, Rusya, Ukrayna, Vietnam, Çin, Burkina Faso, Gine, Gine-Bissau, Kamboçya, Komorlar, Mali, Moğolistan, Senegal, Macaristan, Kuzey Kore, Nijer, Romanya, Tanzanya, Yeşil Burun Adaları, Bulgaristan, Maldivler, Gana, Togo, Zimbabve, Çad, Laos, Sierra Leone, Uganda, Kongo Cumhuriyeti, Angola, Mozambik, Sao Tome ve Principe, Gabon, Umman, Polonya, Kongo DC, Botsvana, Nepal, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, İran, Benin, Kenya, Ekvator Ginesi, Vanuatu, Filipinler, Esvatini, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, Bosna Hersek, Tacikistan, Özbekistan, Papua Yeni Gine, Güney Afrika, Kırgızistan, Malavi, Doğu Timor, Paraguay, Karadağ, Kosta Rika, Lübnan, Fildişi Sahili, Venezuela, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, Arjantin, Bolivya, Ekvador, Şili, Guyana, Peru, Surinam, Uruguay, Lesotho, Güney Sudan, Suriye, Liberya, El Salvador, Honduras, Saint Vincent ve Grenadinler, Belize, Dominika, Antigua ve Barbuda, Grenada, İzlanda, Tayland, Guatemala, Haiti, İsveç, Saint Lucia, Kolombiya, Saint Kitts ve Nevis, Barbados, Jamaika, Trinidad ve Tobago, Bahamalar, İrlanda, İspanya, Norveç, Slovenya, Ermenistan, Meksika.

Filistin'i tanıyan ülkeler listesine son olarak; Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino katıldı.