Malatya'da trafik kazası! Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı...

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mahmut A. yönetimindeki 58 AIY 826 plakalı otomobil, Taşbaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile Yonca ve Sare A. sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

