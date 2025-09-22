BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,62
ALTIN 4.923,39
HABER /  MEDYA

Rasim Ozan Kütahyalı ikinci kez dünyaevine girdi

Rasim Ozan Kütahyalı ikinci kez dünyaevine girdi

Kamuoyunda 'ROK' olarak bilinen Rasim Ozan Küyahyalı, pilates antrenörü Pınar Ayaz ile ikinci kez nikah masasına oturdu. Görüntüler paylaşan Kütahyalı, "Aile arası bir sade nikahtı" notunu düştü. Kütahyalı’nın nikah törenine yakın arkadaş çevresi katıldı.

Abone ol

Rasim Ozan Kütahyalı, ikinci kez nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesabından nikahından görüntüler de paylaşan Kütahyalı, "Aile arası bir sade nikahtı" notunu düştü.

Rasim Ozan Kütahyalı ikinci kez dünyaevine girdi - Resim: 0

Kütahyalı ayrıca, sosyal medya hesabında eşinin, "Sen benim her şeyimsin. Hayatımın en anlamlı günü" notuyla paylaştığı gönderiyi de yayınladı.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın nikah törenine yakın arkadaş çevresi katıldı.

Rasim Ozan Kütahyalı ikinci kez dünyaevine girdi - Resim: 1

Bu arada Kütahyalı'nın eşi Pınar Ayaz'ın (Kütahyalı) pilates antrenörü olduğu öğrenildi. Kütahyalı, 2023 yılında eski eşi Nagehan Alçı ile olaylı bir şekilde boşanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rasim Ozan Kütahyalı evlendi yeni eşi Pınar Ayaz kimdir? Herkes yaşını ve işini...
Foto Galeri Rasim Ozan Kütahyalı evlendi yeni eşi Pınar Ayaz kimdir? Herkes yaşını ve işini... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'de 8 il başkanı değişti! Bazı belediye başkanlarına 'vatandaş' uyarısı
AK Parti'de 8 il başkanı değişti! Bazı belediye başkanlarına 'vatandaş' uyarısı
Bazı araç fiyatları artacak ek vergi kararı Resmi Gazete'de
Bazı araç fiyatları artacak ek vergi kararı Resmi Gazete'de
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a tepki: Ali Koç'u gönderdin, bravo sana
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a tepki: Ali Koç'u gönderdin, bravo sana
Domenico Tedesco: İkinci yarı tamamen enerjiden uzaktık
Domenico Tedesco: İkinci yarı tamamen enerjiden uzaktık
İzmir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı
İzmir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
ABD menşeli ürünlerde ek mali yükümlülük kaldırıldı
ABD menşeli ürünlerde ek mali yükümlülük kaldırıldı
Balıkesir'de şiddetli deprem! AFAD son depremler
Balıkesir'de şiddetli deprem! AFAD son depremler
Cevdet Yılmaz: İngiltere, Kanada ve Avustralya tarihin doğru tarafında
Cevdet Yılmaz: İngiltere, Kanada ve Avustralya tarihin doğru tarafında
TFF, TBF ve Kulüpler Birliği’nden Sadettin Saran’a tebrik
TFF, TBF ve Kulüpler Birliği’nden Sadettin Saran’a tebrik
Bir ülke daha Filistin devletini tanıdı
Bir ülke daha Filistin devletini tanıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’de ilk açıklama: Atılacak her adım hayatidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’de ilk açıklama: Atılacak her adım hayatidir