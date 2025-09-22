Rasim Ozan Kütahyalı ikinci kez dünyaevine girdi

Kamuoyunda 'ROK' olarak bilinen Rasim Ozan Küyahyalı, pilates antrenörü Pınar Ayaz ile ikinci kez nikah masasına oturdu. Görüntüler paylaşan Kütahyalı, "Aile arası bir sade nikahtı" notunu düştü. Kütahyalı’nın nikah törenine yakın arkadaş çevresi katıldı.

Rasim Ozan Kütahyalı, ikinci kez nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesabından nikahından görüntüler de paylaşan Kütahyalı, "Aile arası bir sade nikahtı" notunu düştü.

Kütahyalı ayrıca, sosyal medya hesabında eşinin, "Sen benim her şeyimsin. Hayatımın en anlamlı günü" notuyla paylaştığı gönderiyi de yayınladı.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın nikah törenine yakın arkadaş çevresi katıldı.

Bu arada Kütahyalı'nın eşi Pınar Ayaz'ın (Kütahyalı) pilates antrenörü olduğu öğrenildi. Kütahyalı, 2023 yılında eski eşi Nagehan Alçı ile olaylı bir şekilde boşanmıştı.