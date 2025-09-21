BIST 11.294
Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini aşamadı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa'da Cafu, ilk yarının son anlarında kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip 3'ncü dakikada Asensio'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa'da Cafu, 45'nci dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Kasımpaşa, 64'ncü dakikada Hajradinovic ile eşitlik sayısını kaydetti. 

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca taraflar puanları paylaştı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 12, Kasımpaşa ise 5 yaptı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Kasımpaşa 1 - 1 Fenerbahçe

90'Karşılaşma 1-1 sona erdi.

90'Maçın sonuna 8 dakika ilave edildi.

64'GOL! Hajradinovic topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Sol taraftan yapılan ortaya ceza sahası içinde Hajradinovic gelişine vurdu ve skora eşitliği getirdi.

50'Kasımpaşa ikinci yarının başında 10 kişi olmasına rağmen önde baskı yapıyor.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'Hakem kornerin kullanılmasını istedi.

45'Kasımpaşa'da Winck yerde kaldı ve penaltı bekliyor.

45'İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

45' Kasımpaşa'da Cafu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

35'İlk yarıda normal sürede son 10 dakika. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü sürüyor.

15'Golün ardından karşılaşmada tempo düştü.

3'GOL! Asensio, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, pasını arkadan gelen Asensio'ya çıkardı. Asensio'nun vuruşunda top ağlara gitti ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

1'İlk düdük çaldı ve mücadele başladı.

Kasımpaşa - Fenerbahçe ilk 11'ler

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Cafu, Hajradinovic, Ali, Ben Ouanes, Gueye

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, İsmail, Fred, İrfan Can, Asensio, Kerem, Talisca 

