Kocaelispor altıncı maçından da galibiyet çıkaramadı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
51. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan Churlinov'un çektiği şutta kaleci Fofana topu çeldi.
55. dakikada ceza sahası dışından Keita şutunu çekti. Kaleci Fofana, soluna uzanarak meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.
71. dakikada Buljubasic, ceza sahası dışından aşırtma bir vuruş yaptı. Kaleci Jovanovic, topu kornere gönderdi.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Öte yandan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da müsabakayı tribünden takip etti.