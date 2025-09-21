BIST 11.294
AK Parti'den Filistin'i tanıyan ülkelere mesaj: Soykırım şebekesine verilmiş güçlü cevap

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, bu adımın “soykırım şebekesine verilmiş güçlü bir cevap” olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıması soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır. Filistin Devleti'nin daha çok ülke tarafından tanınması, sokaklarda insanlık değerlerine sahip çıkan dünyanın her yerindeki asil insanların sesinin duyulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıması soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır. Filistin Devleti'nin daha çok ülke tarafından tanınması, sokaklarda insanlık değerlerine sahip çıkan dünyanın her yerindeki asil insanların sesinin duyulmasıdır. İnsanlık ittifakı ateşkesin sağlanması ve soykırım şebekesinin yargılanması hedeflerine ulaşmalıdır.

Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti, artık sadece siyasi bir konu değil, insanlık değerlerinin başlığıdır. Filistin davasının en gür sesi olan Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma, bir kere daha insanlık ittifakının sesi olacaktır."

