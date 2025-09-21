İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin devletini tanıdı

Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin devletini tanıdıklarını açıkladı. Böylelikle Filistin'i devlet olarak tanıyan BM üyesi ülke sayısı 150'ye çıktı.

Tarihi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi üç ülke daha Filistin devletini resmi olarak tanıdığını duyurdu. İlk açıklama Kanada'dan geldi. Başbakan Mark Carney, Kanada'nın Filistin Devleti'ni bugünden itibaren tanıdığını açıkladı. Carney yaptığı açıklamada, "Kanada, Filistin Devleti'ni tanıyor ve hem Filistin Devleti hem de İsrail Devleti için barışçıl bir gelecek vaadini inşa etmek için ortaklık teklif ediyor" dedi.

Avustralya: İsrail Filistin devletini önlemeye çalışıyor

Avustralya da Kanada'nın hemen ardından Filistin devletini resmi olarak tanıdığını duyurdu. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, mevcut İsrail hükümetinin Filistin devletini önlemek için metodik bir şekilde çalıştığına dikkat çekti. Açıklamasında, "Hamas'ın Filistin'de hiçbir rolü olmamalı" diyen başbakan, "Avustralya'nın bugün Kanada ve İngiltere ile birlikte Filistin'i tanıması, iki devletli çözüm için uluslararası çabaların bir parçasıdır" dedi.

İngiltere: Umudun sönmesine izin veremezsiniz

Bir diğer tanıma açıklaması da İngiltere'den geldi. Açıklamayı Başbakan Keir Starmer yaptı.

Aynı zamanda Hamas'a yaptırım mesajı da veren Starmer, şunları söyledi: "Hamas'ın geleceği hükümette ve güvenlikte rolü olamaz. Önümüzdeki haftalarda diğer Hamas üyelerine yönelik yaptırımlar uygulanması için talimat verdim."

İngiliz Başbakan, "İki devletli çözüm umudu azalıyor ancak bu umudun sönmesine izin veremezsiniz" diye ekledi.

7 ülke daha Filistin devletini tanıyacak

Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulunda Filistin Devletini tanıdıklarını duyurmaya hazırlanıyor.

Filistin devletini kaç ülke tanıyor?

Filistin devletini, bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988'den bu yana Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcileri Çin ve Rusya dahil, BM üyesi 193 ülkeden 147'si tanıyordu. İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın da tanımasıyla bu sayı 150'ye çıktı. Türkiye de Filistin'i 1988 yılında ilk tanıyan ülkelerden. Norveç, İspanya, Slovenya ve İrlanda ise son bir yıl içinde tanıma açıklaması yapan ülkeler arasında.

İki devletli çözüm nedir?

İki devletli çözüm, başkenti Doğu Kudüs olan, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde bir Filistin devleti kurulması anlamına geliyor. Bu devletin sınırlarının, 1967 Arap-İsrail savaşından önceki sınırlara büyük ölçüde uygun olması talep ediliyor. Ancak İsrail, buna şiddetle karşı çıkıyor.

İsrail, Filistin’in devlet olarak tanınmasına karşı Batı Şeria'yı ilhak tehdidini kullanıyor