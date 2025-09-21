BIST 11.294
İsrail polisi, Arap asıllı eski milletvekili Hanin Zuabi'yi gözaltına aldı

İsrail Meclisi'nin (Knesset) Filistinli eski milletvekili Hanin Zuabi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen bir konferansta Filistinlilerin İsrail işgaline direnmesi gerektiğini söylediği için evi basılarak gözaltına alındı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Zuabi'nin konuşmasından dolayı gelen şikayetler üzerine "terörle ilişkilendirilerek" gözaltına alındığı belirtildi.

Zuabi'nin avukatı Hasan Cebarin, müvekkilinin yaptığı bir konuşmadan dolayı sabah saatlerinde evini basan 6 polis tarafından gözaltına alındığına işaret ederek "Böyle bir durumda, sorgu için davet etmeleri gerekirdi." dedi.

Müvekkilinin gözaltına alınmasının hukuksuz olduğuna dikkati çeken Cebarin, konuşmanın yeni olmadığını, geçen yıl yapıldığını söyledi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, eski milletvekili Zuabi'nin Viyana'daki "Filistin Konferansı"nda Hamas'ın Filistin halkı için direndiğini söylemesi ve "Tüm Filistinliler, İsrail işgaline karşı çıkmalı" demesi üzerine çok sayıda şikayet alındığı belirtildi.

Açıklamada, Zuabi'nin kullandığı ifadelerin "terör örgütüyle kamuoyunda özdeşleşmek ve terör eylemine teşvik etmek" suçlarından şüphe uyandırdığı iddia edilerek Filistinli siyasetçinin evinde gözaltına alındığı bildirilirken "düşmanları övenlere karşı sert uygulamalar" yapılacağı tehdidinde bulunuldu.

