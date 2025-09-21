Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultay'da yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi 22. Olağanüstü Kurultayı'nı şaibeli kurultay iddiaları gölgesinde gerçekleşiriyor. Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi. Sonuca göre Özel, son 2 yılda 3'üncü defa genel başkanlığa seçilmiş oldu.

Partinin, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği 22. Olağanüstü Kurultayı çalışmalarına devam ediyor.

Kurultayda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Buna göre, CHP tarihinin 60'ıncı kurultayında kayıtlı 1127 delegeden 917'si oy kullandı. Seçimlerde 835 oy geçerli, 82 oy ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuca göre, Özgür Özel, son 2 yılda 3'üncü defa genel başkanlığa seçilmiş oldu.

Kurultay, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimiyle devam edecek.

Hikmet Çetin ve Karayalçın katıldı Kılıçdaroğlu yok

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün kurultaya bizzat Özgür Özel tarafından davet edildi ancak Kılıçdaroğlu katılmayacağını bildirdi. Bu yüzden ismi koltuğa yazılmadı. Kurultaya, önceki genel başkanlar Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı.

Neden kurultay yapılıyor?

Kurultay, süren davaların, partiye kayyum atanması veya eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesi yolunu açmasını ihtimaline karşı yapılıyor. Kurultay ile eski kurultaylara yönelik şaibe iddialarının ortadan kaldırılması ve süren davaların konusuz bırakılması amaçlanıyor.

Olağanüstü kurultay kararı neden alındı?

CHP yönetimi, İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı aldı. 900'ün üzerindeki delege imzasıyla olağanüstü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı.

İstanbul delegeleri yok

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevden uzaklaştırdığı 196 İstanbul üst kurul delegesi ise imzacılar arasında yer almadı.

"Maddi menfaat karşılığı iradesi değiştirildiği" iddia edilen bu delegeler büyük kongrede oy kullanmıştı.

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına, yerlerine geçici bir yönetim atanmasına hükmetmişti. Süren tartışmalarda, mahkemenin İstanbul İl kongresini iptaliyle, 15 Eylül'de çıkması beklenen CHP kongresine yönelik karar arasında bağlantı kuruluyordu.