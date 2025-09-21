BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.903,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yabancı uyruklu kadın Fatih'teki evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

Yabancı uyruklu kadın Fatih'teki evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

Fatih'te Özbekistan uyruklu 36 yaşındaki kadından haber alınamayınca evine çilingir yardımıyla girildi. Kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Aksaray semtindeki bir evde ikamet eden Züleyha E'den (36) günlerdir haber alamayan arkadaşı, durumu ev sahibine bildirdi. Kadının yaşadığı eve gelen ev sahibi ile arkadaşı çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Züleyha E. hareketsiz halde bulunurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, boğazı kesilmiş halde olan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, çevrede güvenlik önlemi alan polislerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden Arzu Dinç, kadının komşuları olduğunu ancak onu pek tanımadıklarını anlatarak, "Kavga, gürültü sesi de hiç duymadım." dedi. Cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu! Taraftar onu bekliyor
Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu! Taraftar onu bekliyor
Gürsel Tekin'in itirafçı CHP'liler sözlerini Sözcü TV yayınlamadı
Gürsel Tekin'in itirafçı CHP'liler sözlerini Sözcü TV yayınlamadı
Adana merkezli sahte içki operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
Adana merkezli sahte içki operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
Gazze'de "ölülerin yattığı" mezarlıklar "diriler" için sığınak oldu!
Gazze'de "ölülerin yattığı" mezarlıklar "diriler" için sığınak oldu!
ABD ve İsrail'e kötü haber: 10 ülke daha Filistin'i tanıyor
ABD ve İsrail'e kötü haber: 10 ülke daha Filistin'i tanıyor
Doğu Karadeniz karlar içinde kaldı! O şehirler bembeyaz oldu
Doğu Karadeniz karlar içinde kaldı! O şehirler bembeyaz oldu
Emine Erdoğan ABD'de yoğun bir program yürütecek
Emine Erdoğan ABD'de yoğun bir program yürütecek
Gazze'de İsrail ordusuna ait araç devrildi0 10 asker...
Gazze'de İsrail ordusuna ait araç devrildi0 10 asker...
Fenerbahçe'de seçim günü! Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor
Fenerbahçe'de seçim günü! Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor
Cumhuraşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump'ın oğluyla Gazze pazarlığı iddiasına yanıt
Cumhuraşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump'ın oğluyla Gazze pazarlığı iddiasına yanıt
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor
Belediye'den şaşırtan açıklama: Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
Belediye'den şaşırtan açıklama: Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi