Fenerbahçe'de seçim günü! Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy kullanma işlemi başladı. Kongre üyeleri, alanda kurulan 50 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurul için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak sandıkların açılmasını bekledi.

Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Kongre üyeleri, alanda kurulan 50 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy verebilecek. Ali Koç 29, Sadettin Saran ise 37 numaralı sandığa oyunu atacak. Kongrede Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanılıyor.

Fenerbahçe'de seçim günü! Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor - Resim: 0

Fenerbahçe'de seçim günü! Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor - Resim: 1

Fenerbahçe'de seçim günü! Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor - Resim: 2

