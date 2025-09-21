BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.903,41
HABER /  DÜNYA

Donald Trump'tan Afganistan'a Bagram tehdidi: "Kötü şeyler olacak"

Donald Trump'tan Afganistan'a Bagram tehdidi: "Kötü şeyler olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'a uyarıda bulunarak "Bagram Hava Üssü geri verilmezse kötü şeyler olacak" dedi. Geçtiğimiz günlerde hava üssünün önemine de değinen Trump "Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması" ifadelerini kullanmıştı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump’tan Afganistan’a tehdit açıklaması geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Afganistan’da bulunan Bagram Hava Üssü’nün kontrolünü geri almayı istediklerini yineleyen Trump, "Eğer Afganistan Bagram Hava Üssü’nü onu inşa eden ABD’ye geri vermezse, kötü şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

Üssü geri almak istediklerini açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilirken Bagram Hava Üssü'nü de terk etmesini eleştirerek bu konuda Joe Biden yönetimini suçlamıştı.

Üssü geri almak için Afganistan ile görüştüklerini belirten Trump, "Bagram'da neler olacağını göreceğiz. Geri almak için Afganistan ile görüşüyoruz. Oradan asla vazgeçilmemeliydi" ifadelerini kullanmıştı.

Bagram Hava Üssü’nü stratejik önemi nedeniyle geri istediklerini ifade eden Trump, "Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması" açıklamasında bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da eşi ve oğlunun olduğu aracı nehre sürerek ölümüne neden olmuştu yasak aşk çıktı
Samsun'da eşi ve oğlunun olduğu aracı nehre sürerek ölümüne neden olmuştu yasak aşk çıktı
Benfica, Jose Mourinho yönetimindeki ilk maçında rakibini 3-0 yendi
Benfica, Jose Mourinho yönetimindeki ilk maçında rakibini 3-0 yendi
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Mısır'dan Netanyahu'nun Sina yarımadası iddiasına yanıt
Mısır'dan Netanyahu'nun Sina yarımadası iddiasına yanıt
Gazze için İstanbul’dan Kudüs’e yürüyecek
Gazze için İstanbul’dan Kudüs’e yürüyecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük onur
Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük onur
Ömer Çelik: Özgür Özel’in sözleri tam bir siyasi cehalet örneği
Ömer Çelik: Özgür Özel’in sözleri tam bir siyasi cehalet örneği
Bakan Göktaş: Rize’ye ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz
Bakan Göktaş: Rize’ye ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz
Mourinho'dan fırtına gibi başlangıç!
Mourinho'dan fırtına gibi başlangıç!
Sahipli köpeğin saldırdığı kadın öldü
Sahipli köpeğin saldırdığı kadın öldü
İçişleri Bakanlığı Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlara karşı uyardı
İçişleri Bakanlığı Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlara karşı uyardı