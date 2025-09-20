BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.903,41
HABER /  POLİTİKA

Ömer Çelik: Özgür Özel’in sözleri tam bir siyasi cehalet örneği

Ömer Çelik: Özgür Özel’in sözleri tam bir siyasi cehalet örneği

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir. Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde bir şeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor" açıklamasını yaptı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir." diyen Çelik,  "Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde birşeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor. Fakat zerre kadar ilerleme olmadığı gibi, her geçen gün daha geriye gidiyor. Üstelik CHP’nin dış politika birikiminin de 'tasfiye' edildiği bir süreç yönetiyor" açıklamasını yaptı.

Çelik, "CHP Genel Başkanının geldiği nokta, siyasi hayatımız için olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor" ifadesini kullandı.

"CHP'nin 'öğrenmeyi öğrenme' sürecine girmesinde fayda var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel liderliğine her alanda olduğu gibi BM toplantısında da bütün dünyanın dikkat kesileceğinin altını çizdi:

"Cumhurbaşkanımızın dünkü mesajında ifade ettiği gibi, ABD ile ikili ilişkiler ve bölgesel savaşların sona ermesi konuları başta olmak üzere geniş bir gündem ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın
değerlendirmeleri tüm dünya tarafından izlenecektir.

CHP Genel Merkezinin de bu vesileyle 'öğrenmeyi öğrenme' sürecine girmesinde fayda vardır." 

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Göktaş: Rize’ye ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz
Bakan Göktaş: Rize’ye ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz
Mourinho'dan fırtına gibi başlangıç!
Mourinho'dan fırtına gibi başlangıç!
Sahipli köpeğin saldırdığı kadın öldü
Sahipli köpeğin saldırdığı kadın öldü
İçişleri Bakanlığı Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlara karşı uyardı
İçişleri Bakanlığı Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlara karşı uyardı
Trabzonspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı
Trabzonspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı
İsrail'den skandal Kudüs kararı: Filistinlilere zorunlu kılındı
İsrail'den skandal Kudüs kararı: Filistinlilere zorunlu kılındı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özgür Özel'e tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özgür Özel'e tepki
Artvin'de sel tarihi köprüyü yıktı
Artvin'de sel tarihi köprüyü yıktı
CHP, kurultay için iptal davası açan Şahin Kurt'u disipline sevk etti
CHP, kurultay için iptal davası açan Şahin Kurt'u disipline sevk etti
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi
Rize'de sel ve heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı
Rize'de sel ve heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı
Türkiye'den Suriye Sivil Havacılığı'na navigasyon desteği
Türkiye'den Suriye Sivil Havacılığı'na navigasyon desteği