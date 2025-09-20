BIST 11.294
İçişleri Bakanlığı Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlara karşı uyardı

İçişleri Bakanlığı, Doğu Karadeniz'de yarın da devam edecek gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın öğle saatlerine kadar Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun ve Trabzon illerinde kuvvetli, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri, Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Vatandaşlardan, toprak doygunluğu göz önüne alındığında başta heyelan olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olmaları ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

