Trabzonspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Gaziantep FK karşılaşmanın 39'ncu dakikasında Kevin Rodrigues'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Trabzonspor, Paul Onuachu'nun 70'de attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, Karagümrük deplasmanına gidecek.
Gaziantep FK ise sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.