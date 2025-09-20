BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.903,41
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı

Trabzonspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Gaziantep FK karşılaşmanın 39'ncu dakikasında Kevin Rodrigues'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Trabzonspor, Paul Onuachu'nun 70'de attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, Karagümrük deplasmanına gidecek.

Gaziantep FK ise sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'den skandal Kudüs kararı: Filistinlilere zorunlu kılındı
İsrail'den skandal Kudüs kararı: Filistinlilere zorunlu kılındı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özgür Özel'e tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özgür Özel'e tepki
Artvin'de sel tarihi köprüyü yıktı
Artvin'de sel tarihi köprüyü yıktı
CHP, kurultay için iptal davası açan Şahin Kurt'u disipline sevk etti
CHP, kurultay için iptal davası açan Şahin Kurt'u disipline sevk etti
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi
Rize'de sel ve heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı
Rize'de sel ve heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı
Türkiye'den Suriye Sivil Havacılığı'na navigasyon desteği
Türkiye'den Suriye Sivil Havacılığı'na navigasyon desteği
Alanya Aliefendi'deki yangın tamamen kontrol altına alındı
Alanya Aliefendi'deki yangın tamamen kontrol altına alındı
Cevizlibağ Kız Öğrenci Yurdu'nda 'taciz' skandalı: 4 şüpheli yakalandı
Cevizlibağ Kız Öğrenci Yurdu'nda 'taciz' skandalı: 4 şüpheli yakalandı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a 'Bahis şirketi' göndermesi!
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a 'Bahis şirketi' göndermesi!
Özgür Özel, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na önceki genel başkanları davet etti
Özgür Özel, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na önceki genel başkanları davet etti
Yılmaz Tunç: Bugünkü yargı sistemimiz hazmedilmiyor
Yılmaz Tunç: Bugünkü yargı sistemimiz hazmedilmiyor