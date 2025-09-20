İsrail'den skandal Kudüs kararı: Filistinlilere zorunlu kılındı

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da Kudüs'ün kuzeybatısında yer alan iki köy ve bir mahallede Filistinli sakinlerinin bölgeye giriş çıkış yapabilmeleri için özel izin alma zorunluluğu getirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail makamlarının, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Halayle mahallesi ile Beyti İksa ve Nebi Samuel köyleri sakinlerine köylerine giriş çıkış yapabilmeleri için özel izin şartı dayattığı aktarıldı.

İSRAİL TECRİT POLİTİKASINI DERİNLEŞTİRİYOR

Haberde, bunun tecrit politikasını derinleştiren, hareket özgürlüğünü kısıtlayan ve toprak üzerindeki kontrolü artıran bir adım olduğu kaydedildi.

Bu karara göre, izni olmayanların bu mahalle ve köylerin girişinde bulunan askeri kontrol noktalarından geçemeyeceği bildirildi.

Haberde ayrıca bunun, bu köylerin İsrail'in kontrolü altına alınması, bölge sakinlerinin de bu toprakların sahibi değil de sadece ikamet eden kişiler olarak görülmesi için atılmış bir adım olduğu vurgulandı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas'ın Kudüs İşleri Ofisi Sorumlusu Harun Nasıruddin ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in bu adımını "Kudüs'ün izole edilmesi ve parçalar haline getirilmesinin pratikteki uygulaması" şeklinde değerlendirerek kınadı.

Halayle mahallesi ile Beyti İksa ve Nebi Samuel köyleri, ayrım duvarı, askeri kontrol noktaları ve geçişleriyle neredeyse tamamen tecrit edilmiş durumda. İsrail tarafından uygulanan tecrit nedeniyle bölge sakinlerinin yeni evler inşa etmesi veya temel yaşam malzemelerinin tedariki engelleniyor, doğal süreçteki kentsel gelişimden mahrum bırakılıyor.

Çevresinde yasa dışı yerleşim birimlerinin olduğu bu bölgelerde toplamda yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor.