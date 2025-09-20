Alanya Aliefendi'deki yangın tamamen kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi'ndeki yangın hava ve kara araçları ile orman kahramanlarının yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alınırken, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangın ise büyük ölçüde kontrol sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Yumaklı, paylaşımda şunları kaydetti:

"Antalya/Alanya-Aliefendi yangını hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındı. Muğla/Köyceğiz'deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Antalya/Alanya-Yaylakonak'taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor."