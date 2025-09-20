BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.903,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kız kardeşinin eski eşi tarafından silahla yaralanan hamile kadın öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kız kardeşinin eski eşi tarafından silahla yaralanan hamile kadın öldü

Afyonkarahisar'da kız kardeşinin eski eşi tarafından tabancayla yaralanan iki aylık hamile kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavisi süren Ayşegül Çankaya, (31) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Muharrem T, 9 Eylül'de  yolda karşılaştığı eski eşi Kübra ve kayınvalidesi Elvida Karadeniz ile 2 aylık hamile olan baldızı Ayşegül Çankaya'yı tabancayla vurarak yaralamış, Kübra ve Elvida Karadeniz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Polislerce gözaltına alınan Muharrem T, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Otobüs durağında görenler hemen ihbar etti
Otobüs durağında görenler hemen ihbar etti
İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! Bakan Yerlikaya açıkladı
İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! Bakan Yerlikaya açıkladı
Gazze'de can kaybı 65 bin 208'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 65 bin 208'e yükseldi
Meteoroloji'den İstanbullulara iyi haber
Meteoroloji'den İstanbullulara iyi haber
Ali Erbaş gitti ama yakasını kurtaramadı! Ece Üner ve İsmail Saymaz'ın acısı büyük!
Ali Erbaş gitti ama yakasını kurtaramadı! Ece Üner ve İsmail Saymaz'ın acısı büyük!
Lvbel C5'ten ağza alınmayan sözler! İsmail Türüt ve Mustafa Sandal'ı hedef aldı...
Lvbel C5'ten ağza alınmayan sözler! İsmail Türüt ve Mustafa Sandal'ı hedef aldı...
AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını bildirdi
AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını bildirdi
Fenerbahçe Kulübü seçiminde gerginlik! Tribünler karıştı...
Fenerbahçe Kulübü seçiminde gerginlik! Tribünler karıştı...
Feyza Altun: Dilan Polat ile bir daha görüşürsem yüzüme tükürsünler
Feyza Altun: Dilan Polat ile bir daha görüşürsem yüzüme tükürsünler
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
Ali Erbaş'ın kızı Merve Safa Likoğlu'ndan babasına övgü
Ali Erbaş'ın kızı Merve Safa Likoğlu'ndan babasına övgü
Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın! Müdahale sürüyor...
Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın! Müdahale sürüyor...