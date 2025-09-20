BIST 11.294
Meteoroloji'den İstanbullulara iyi haber

Meteoroloji'nin yayımladığı güncel verilere göre; İstanbul'da 5 gün daha yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 25 Eylül Perşembe gününe kadar 26 - 28 derece arasında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunda İstanbullulara iyi haberi verdi.

Güncel raporda, mega kentte sıcaklıkların hafta boyu 26 - 28 derece arasında seyredeceği görüldü.

Genel olarak parçalı bulutlu veya az bulutlu bir gökyüzü beklenen haftada 25 Eylül Perşembe günü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

21 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu, en düşük 18, en yüksek 26.

22 Eylül Pazartesi: Az bulutlu, en düşük 19, en yüksek 28.

23 Eylül Salı: Az bulutlu, en düşük 19, en yüksek 28.

24 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu, en düşük 18, en yüksek 27.

25 Eylül Perşembe: Sağanak yağışlı, en düşük 19, en yüksek 27.

