Şeyda polisin katili hakkında istinaftan yeni karar

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanık Yunus Emre Geçti'ye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Ancak mahkeme, dosyadaki bir suçlamanın birleştirilmesi için davayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin yargılandığı dava, istinaf mahkemesinde görüşüldü. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık hakkında yerel mahkemece verilen cezaları inceleyerek kısmi bozma kararı verdi.

Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Yunus Emre Geçti'yi, Şeyda Yılmaz'a karşı "görevli memura karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme ayrıca, diğer polis memuru K.H.S'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı "olası kastla yaralama" suçundan 3 yıl ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

İstinaf mahkemesi, bu cezalar yönünden yapılan başvuruları esastan reddederek, yerel mahkemenin kararının usul ve esasa uygun olduğuna hükmetti.

Mahkeme, sanığın boğuşma esnasında bir başka polis memurunun silahını zorla ele geçirmesi eyleminden kaynaklanan "gece vakti nitelikli yağma" suçunun, ana dava dosyasına dahil edilmesi gerektiğine karar verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu suçtan ayrı bir soruşturma başlatma kararı yerine, bu dosyanın ana davayla birleştirilmesi istendi.

Bu karar doğrultusunda, dosya yerel mahkemeye geri gönderildi. Sanık Yunus Emre Geçti'nin, dosyaların birleştirilmesi sağlandıktan sonra, 25 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor. Yargılama süreci, bu teknik düzeltme sonrasında devam edecek.