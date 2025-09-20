Fenerbahçe'de Ali Koç'un 4. kongre heyecanı! Sadettin Saran'a karşı yarışacak

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte 4. kongresini geçirecek. Ali Koç'un bugüne dek katıldığı 3 kongrenin 2'sinde karşısına eski başkan Aziz Yıldırım çıktı.

Sarı-lacivertli kulübe ilk kez 2-3 Haziran 2018'deki genel kurulda başkan seçilen Koç, 7 yılı aşkın sürede girdiği 3 kongrede de koltuğu bırakmadı.

Fenerbahçe Kulübünün bugün ve yarın gerçekleştirilecek kongresinde bir kez daha aday olan Koç, 4. seçiminde Sadettin Saran'a karşı yarışacak.

İlk kongresi tarihe geçti

Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü başkanlığına ilk kez talip olduğu 2-3 Haziran 2018'deki olağan genel kuruldan zaferle ayrılmıştı.

Sarı-lacivertli kulüpte 20 yıl başkanlık yaparak tarihe geçen Aziz Yıldırım'a karşı başkanlık yarışına giren Koç, Yıldırım'ı büyük farkla geçerek kulübün yeni başkanı olmayı başarmıştı.

Karşısına sadece Yıldırım çıktı

Başkanlık makamına 2018'de Aziz Yıldırım'ı geçerek oturan Koç, 2024'te bir kez daha Aziz Yıldırım'a karşı yarışmış ve yeniden başkanlığa seçilmişti.

Ali Koç, 2021 seçimlerine de rakiplerinden Engin Verel'in adaylıktan çekilmesi, Eyüp Yeşilyurt'un da gerekli şartları yerine getirememesi dolayısıyla tek aday olarak girmişti.



İlk kez olağanüstü kongreye gitti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, görev döneminde ilk kez olağanüstü kongre kararı aldı.

Daha önce 2018, 2021 ve 2024 olağan kongrelerini kazanan Koç, ilk kez güven tazeleme yoluna gitti.

Saran, seçilirse 38. başkan olacak

Olağanüstü kongrede aday olan Sadettin Saran, seçimi kazanması durumunda Fenerbahçe Kulübünün 38. başkanı olacak.

Kongrede başkanlık için yarışacak Ali Koç ve Sadettin Saran'ın listeleri ise şöyle:

Ali Koç: Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman

Sadettin Saran: Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz