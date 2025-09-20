BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.903,41
HABER /  MEDYA

Nagehan Alçı'dan yeni program

Nagehan Alçı'dan yeni program

Gazeteci Ferhat Murat ve Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Ekol TV’de yeni bir programa başlıyor.

Abone ol

Gazeteci Ferhat Murat ve Habertürk yazarı Nagehan Alçı yeni bir programa başlıyor. Ekol TV’de sabah programı yapacak olan ikili, ilk olarak Pazartesi sabah saat 07.00’de ekran karşısına geçecek.

Bu gelişmeyi Twitter’dan duyuran Ferhat Murat, Alçı’yı etiketleyerek, “Pazartesi günü #GünBaşlarken bir sürpriz mi var” diye yazdı.

Nagehan Alçı da bu paylaşımı alıntılayarak, “Olabilir. Sabah 7’de Ekol Tv’ye bir bakmak lazım…” ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı'dan yeni program - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Can Holding'e yönelik soruşturmada 9 şirkete daha kayyum atandı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 9 şirkete daha kayyum atandı
THY'den Boeing uçaklarına ilişkin açıklama
THY'den Boeing uçaklarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmeye ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmeye ilişkin paylaşım
Tarih verdiler! Fransa ve Portekiz Filistin Devleti'ni tanıyor
Tarih verdiler! Fransa ve Portekiz Filistin Devleti'ni tanıyor
Rusya'dan dördüncü hava sahası ihlali!
Rusya'dan dördüncü hava sahası ihlali!
Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Borsa İstanbul soruşturmasında 13 tutuklama
Borsa İstanbul soruşturmasında 13 tutuklama
6 gündür aranan adamın cesedi bulundu
6 gündür aranan adamın cesedi bulundu
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, TEKNOFEST'i ziyaret etti
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, TEKNOFEST'i ziyaret etti
TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü günü Kıraç konseriyle sona erdi
TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü günü Kıraç konseriyle sona erdi
Sergen Yalçın: Çalıştığımız yerlerden goller yedik
Sergen Yalçın: Çalıştığımız yerlerden goller yedik
İzmir'de sokaklar yine çöp yığınlarıyla doldu
İzmir'de sokaklar yine çöp yığınlarıyla doldu