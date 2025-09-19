Sergen Yalçın: Çalıştığımız yerlerden goller yedik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçının ardından "Biraz beklemek, zaman lazım. Tam takım olduktan sonra toparlanma süreci geçirip daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmak istiyoruz" dedi.

Abone ol

Süper Lig’de geçen hafta evinde Başakşehir’i son dakika golüyle 2-1 yenen Beşiktaş, İzmir’den puan çıkaramadı.

Göztepe’ye 3-0 mağlup olan siyah-beyazlılar çıkışa geçemedi.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ZOR BİR OYUN VE SKOR"

Yalçın, sözlerine şöyle başladı:

Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar. Biz bu oyun anlayışına hazırlanmıştık aslında.

"ÇALIŞTIĞIMIZ YERLERDEN GOL YEDİK"

Sergen Yalçın, çalıştıkları yerlerden gol yediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Çalıştığımız yerlerden goller yedik. Futbol böyle oynanmıyor! Futbol çok artık atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama... Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet, böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum aslında.

"BİZE ZAMAN LAZIM"

Yalçın ayrıca, şunları dedi:

Göztepe'nin attığı gollere çalıştık aslında ama uygulama biraz farklı oluyor. Biraz beklemek, zaman lazım. Tam takım olduktan sonra toparlanma süreci geçirip daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmak istiyoruz.