MHP duyurdu: Ankara'da toplanılacak!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "20 Eylül'de Ankara ve civarında bulunan 8 ili toplayıp toplantımızı yapacağız" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yarın Ankara'da başkent dahil 9 ilden katılımla toplantı yapacaklarını söyledi.

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yıldırım, İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ve partililerle bir araya geldi.

"Terörsüz Türkiye" sürecini Ankara'da 9 ilin katılımcılarına anlatarak bilgilendirmede bulunacaklarını dile getiren Yıldırım, toplumun lider konumunda olan sivil toplum örgütlerini, muhtarları, şehit aileleri derneklerini, sanayi ve ticaret odalarını çağırarak, toplumdaki soru işaretlerinin cevabını vereceklerini, projenin nasıl geliştiğini, maksadını ve hedefini anlatacaklarını kaydetti.

Yıldırım, sosyal medyada bilgi kirliliğinin çok fazla olduğunu vurgulayarak, "Bu bilgi kirliliklerini de ortadan kaldırmak için birebir ilk ağızdan Türkiye'deki bütün insanlarımızı aydınlatmak için MHP bu toplantıyı Türkiye'de yaptı. 20 Eylül'de Ankara ve civarında bulunan 8 ili toplayıp toplantımızı yapacağız. Ankara Ticaret Odası toplantı salonunda saat 14.00'te. İlçe başkanımızla birlikte Beypazarı'nda sivil toplum örgütü temsilcilerini, muhtarları, sendikaları, gazileri, hepsini geziyoruz, hepsini de davet ediyoruz." dedi.

