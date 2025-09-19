Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’te yaptığı konuşmada gençlerin teknoloji alanındaki başarılarının Türkiye’nin geleceğine umut verdiğini söyledi. Erdoğan, TEKNOFEST’in küresel bir marka haline geldiğini vurgulayarak bu yıl 96 ülkeden 565 bin takım ve 1 milyon 200 bin yarışmacının festivale katıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'e katılarak açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Sevgili İstanbullular, TEKNOFEST kuşağının öncü neferleri, geleceğimizin mimarları, sevgili gençler, kıymetli misafirler. Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Böylesine muazzam bir atmosferde, bu gurur ve coşku ikliminde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin vasıtasıyla, maziden atiye giden istikbal yürüyüşümüze ortak olan her bir genç arkadaşıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Dünyanın dört bir yanından gelerek ürün ve eserleriyle TEKNOFEST’te yarışacak genç kardeşlerime de ayrıca başarılar diliyorum.

Hayallerin fikirlere, fikirlerin projelere, projelerin de teknoloji ürünlerine dönüştüğü özel ve güzel bir etkinlikte İstanbul'umuzda sizlerle bir aradayız. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji şöleni TEKNOFEST'in 13'üncüsünü gerçekleştirmenin haklı kıvancı içindeyiz. Şunu bir defa öncelikle söylemek isterim. Buradaki atmosfer, siz gençlerimizin heyecanı, beni farklı bir ruh iklimine götürüyor.

Genç beyinlerin, genç yüreklerin başarılarına bizzat tanıklık etmek, ülkemizin aydınlık geleceği adına beni fazlasıyla umutlandırıyor.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN TAŞLARI"

Gençlerimiz duruşlarıyla cesaretleriyle özgüvenleriyle ortaya koydukları muhteşem eserlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşüyor.

Hayallerinizin peşinden koşma iradesi gösterdiğiniz için sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum.

TEKNOFEST küresel bir marka oldu. Biz buraya dişimizle tırnağımızla geldik. Çok bedel ödedik ama aramıza kimsenin girmesine izin vermedik.

Dünyaya mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı'nın en kilit aktörü olarak gördüğümüz TEKNOFEST kuşağı, maşallah, yine göz dolduruyor. Gençlerimiz duruşlarıyla, cesaretleriyle, özgüvenleriyle, işte bugün olduğu gibi ortaya koydukları muhteşem eserlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşüyor. Milli teknoloji hamlemizin genç akıncıları, milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor. Rabbime sonsuz hamd-ü senalar olsun. Cenab-ı Allah ayaklarınıza taş değdirmesin.

Bakın tüm samimiyetimle, bütün kalbimle inanarak söylüyorum: Sizin gibi zihni ve ufku açık, merak ve iştiyakı diri, hem şahsiyetiyle hem de geliştirdiği ürünlerle göz kamaştıran genç arkadaşlarımızı gördükçe, inanın, istikbale daha bir güvenle bakıyoruz. Alanlara, meydanlara, şehirlere ve ülkelere sığmayan coşkunuz için, teknolojiye olan tutkunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Sınırlarımızı aşan bu başarı tablosunu fikir ve icatlarıyla süsleyen siz genç kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hayallerinizin peşinden koşma iradesi gösterdiğiniz için sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum. Mevla sizlerden razı olsun. Bahtınızı daima açık etsin. Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin.

TEKNOFEST'E 1 MİLYON 200 BİN YARIŞMACI KATILDI

TEKNOFEST 2025 İstanbul'u başarıyla tertip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfımıza, festivale katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Şunu da öğrenmekten büyük memnuniyet duydum: Bu yıl TEKNOFEST İstanbul'daki 64 farklı yarışmaya 81 ilimizin yanı sıra 96 ülkeden 565 bin takım ve 1 milyon 200 bin yarışmacı katıldı.

Savunma Sanayiinde dünyanın 11'nci ülkesi konumundayız. Kendi savaş gemisini denize indiren 10 ilkeden biriyiz. Çelik Kubbeyi envantere kattık.

Yapay zeka atılımlarının da hazırlığı içerisindeyiz. Türkiye'nin sosyal medya platformu NSosyal'de yerimizi aldık. Kitabeyi vermediğimiz için bize nefret kusuyor. Biz ne yapmaya çalıştığının bilincindeyiz. Kudüs tüm insanlığın onurudur.

Değil size o kitabeyi Kudüs'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz.