BIST 11.118
DOLAR 41,38
EURO 48,65
ALTIN 4.853,98
HABER /  POLİTİKA

YSK kritik CHP kararını açıkladı! CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı...

YSK kritik CHP kararını açıkladı! CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı...

YSK Başkanı Yener, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptaline yönelik talebin reddedildiğini açıkladı.

Abone ol

Yüksek Seçim Kurulu, CHP’nin, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22’nci Olağanüstü Kurultay kararına "tam kanunsuzluk" iddiasıyla iptal istemini reddetti. CHP Olağanüstü Kurultayı, 21 Eylül Pazar günü yapılacak.

KONU YSK’NIN GÜNDEMİNE NASIL GELDİ?
CHP'li bir delege, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvurmuş, başvurunun reddi üzerine delege Ankara İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Peş peşe rekorlar sonrası tahmin değişti! Altın fiyatları için çıldıran rakam
Foto Galeri Peş peşe rekorlar sonrası tahmin değişti! Altın fiyatları için çıldıran rakam Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yüzlerce kişi işsiz kalacak! Şirket açıklama yaptı
Yüzlerce kişi işsiz kalacak! Şirket açıklama yaptı
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk 6 akslı elektrikli lokomotifinin üretileceğini bildirdi
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk 6 akslı elektrikli lokomotifinin üretileceğini bildirdi
SunExpress'e Youth Awards 2025'te çifte ödül
SunExpress'e Youth Awards 2025'te çifte ödül
Türk turistler o ülkeye akın ediyordu! Yeni düzenleme başlıyor...
Türk turistler o ülkeye akın ediyordu! Yeni düzenleme başlıyor...
Migros Aile Kulübü'nün arı yetiştiriciliği kursu sona erdi
Migros Aile Kulübü'nün arı yetiştiriciliği kursu sona erdi
Adana'da orman yangını çıktı!
Adana'da orman yangını çıktı!
Kilis'te korku dolu anlar yaşanmıştı! Tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü...
Kilis'te korku dolu anlar yaşanmıştı! Tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü...
Barış Yarkadaş CHP yönetimine isyan etti: Cevap ver Ali Mahir Başarır!
Barış Yarkadaş CHP yönetimine isyan etti: Cevap ver Ali Mahir Başarır!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek müjdesi! Kooperatiflere 3 milyar liralık kredi imkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek müjdesi! Kooperatiflere 3 milyar liralık kredi imkanı
ASELSAN Genel Müdürü Akyol açıkladı: En büyük savunma sanayisi yatırımı oldu
ASELSAN Genel Müdürü Akyol açıkladı: En büyük savunma sanayisi yatırımı oldu
AK Parti Adıyaman il başkanı görevinden istifa etti! Böyle duyurdu
AK Parti Adıyaman il başkanı görevinden istifa etti! Böyle duyurdu
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, görevini Ali Erbaş'tan devraldı
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, görevini Ali Erbaş'tan devraldı