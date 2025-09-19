YSK kritik CHP kararını açıkladı! CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı...

YSK Başkanı Yener, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptaline yönelik talebin reddedildiğini açıkladı.Abone ol
Yüksek Seçim Kurulu, CHP’nin, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22’nci Olağanüstü Kurultay kararına "tam kanunsuzluk" iddiasıyla iptal istemini reddetti. CHP Olağanüstü Kurultayı, 21 Eylül Pazar günü yapılacak.
KONU YSK’NIN GÜNDEMİNE NASIL GELDİ?
CHP'li bir delege, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvurmuş, başvurunun reddi üzerine delege Ankara İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu.
