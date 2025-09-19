BIST 11.118
DOLAR 41,38
EURO 48,65
ALTIN 4.853,98
HABER /  EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek müjdesi! Kooperatiflere 3 milyar liralık kredi imkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek müjdesi! Kooperatiflere 3 milyar liralık kredi imkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TESKOMB tarafından yatırılacak 100 milyon liralık fonla kooperatiflerimize toplam 3 milyar liralık kredi imkanı sunacağız." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'nde konuuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

"Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planının ülkemizin kooperatifçilik vizyonunu bir adım daha ileriye götüreceğine inanıyorum.

(Ahilik) fırsatçılığın dünyada veba gibi yayıldığı şu günlerde bu geleneğimizin temsil ettiği ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.

(Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı) 5 politika ekseninde 2 amaç, 6 hedef ve 23 faaliyet ile bunlara ilişkin performans göstergelerinden oluşuyor.

TESKOMB tarafından yatırılacak 100 milyon liralık fonla kooperatiflerimize toplam 3 milyar liralık kredi imkanı sunacağız.

Kooperatiflerimizden gelen yoğun talep üzerine önümüzdeki sene inşallah desteğe ayırdığımız bütçeyi kayda değer ölçüde artıracağız.

(Muhalefet) Kargaşa, kaos ve kriz içindeler. İstiyorlar ki Türkiye'de aynı girdabın içinde debelenip dursun.Her yolu denediler ama muvaffak olamadılar."

ÖNCEKİ HABERLER
ASELSAN Genel Müdürü Akyol açıkladı: En büyük savunma sanayisi yatırımı oldu
ASELSAN Genel Müdürü Akyol açıkladı: En büyük savunma sanayisi yatırımı oldu
AK Parti Adıyaman il başkanı görevinden istifa etti! Böyle duyurdu
AK Parti Adıyaman il başkanı görevinden istifa etti! Böyle duyurdu
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, görevini Ali Erbaş'tan devraldı
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, görevini Ali Erbaş'tan devraldı
İsrail Savunma Bakanı Katz, ülke liderini tehdi etti: Senin de zamanın gelecek
İsrail Savunma Bakanı Katz, ülke liderini tehdi etti: Senin de zamanın gelecek
Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'la oynayacak! Maç saati belli oldu
Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'la oynayacak! Maç saati belli oldu
Can Holding soruşturmasında yetkisizlik kararı
Can Holding soruşturmasında yetkisizlik kararı
MI6 Başkanı Moore'dan dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
MI6 Başkanı Moore'dan dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı
Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazilerimizin derdi bizim derdimizdir
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazilerimizin derdi bizim derdimizdir
Van'da şüpheli şahıs 2 öğretmeni bıçakla yaraladı
Van'da şüpheli şahıs 2 öğretmeni bıçakla yaraladı
İstanbul'da metro seferlerine TEKNOFEST düzenlemesi
İstanbul'da metro seferlerine TEKNOFEST düzenlemesi
Muğla'da dehşet fırtına! Minarenin külahı koptu, evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi
Muğla'da dehşet fırtına! Minarenin külahı koptu, evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi