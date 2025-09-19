Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek müjdesi! Kooperatiflere 3 milyar liralık kredi imkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TESKOMB tarafından yatırılacak 100 milyon liralık fonla kooperatiflerimize toplam 3 milyar liralık kredi imkanı sunacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'nde konuuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

"Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planının ülkemizin kooperatifçilik vizyonunu bir adım daha ileriye götüreceğine inanıyorum.

(Ahilik) fırsatçılığın dünyada veba gibi yayıldığı şu günlerde bu geleneğimizin temsil ettiği ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.

(Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı) 5 politika ekseninde 2 amaç, 6 hedef ve 23 faaliyet ile bunlara ilişkin performans göstergelerinden oluşuyor.

TESKOMB tarafından yatırılacak 100 milyon liralık fonla kooperatiflerimize toplam 3 milyar liralık kredi imkanı sunacağız.

Kooperatiflerimizden gelen yoğun talep üzerine önümüzdeki sene inşallah desteğe ayırdığımız bütçeyi kayda değer ölçüde artıracağız.

(Muhalefet) Kargaşa, kaos ve kriz içindeler. İstiyorlar ki Türkiye'de aynı girdabın içinde debelenip dursun.Her yolu denediler ama muvaffak olamadılar."