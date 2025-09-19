İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazilerimizin derdi bizim derdimizdir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gazilerimizin derdi bizim derdimizdir, gazilerimizin sevinci bizim sevincimiz, acısı bizim acımızdır." dedi.

Yerlikaya, Bakanlık tarafından Çankaya'daki bir otelde "Gaziler Günü" dolayısıyla düzenlenen programdaki konuşmasına, gazileri selamlayarak başladı.

Gazilik makamının sıradan bir makam olmadığına dikkati çeken Yerlikaya, 104 yıl önce Sakarya Meydan Muharebesi'nde hafızalardan silinmeyecek şanlı bir tarih yazıldığını bu eşsiz zaferden sonra, 19 Eylül 1921'de, TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "gazilik" ünvanı ile "mareşallik" rütbesi verildiğini hatırlattı.

"Bizler tarih boyunca vatanı canımızdan aziz bilerek var olduk, şehit ve gazilerimizin verdiği ulvi mücadelelerle devletimizi kurduk, hür ve bağımsız olduk." ifadelerini kullanan Yerlikaya 15 Temmuz darbe girişiminde de milletin tek yürek olduğunu anımsattı.

"Gazilik, cesaretin mühürlenmiş halidir"

Yerlikaya, gaziliğin imanın ve cesaretin mühürlenmiş hali olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Şimdi biz Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşabiliyorsak büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru, emin adımlarla yürüyebiliyorsak, bu sizin canınızla, kanınızla, duanızla mümkün olmuştur. Kahraman gazilerimiz, milletimizin sinesinde, asaletiniz, alın teriniz, gösterdiğiniz fedakarlıklar, unutulmaz. Sizler en karanlık gecelerde, terörün kirli pusularına karşı dimdik durdunuz. Bedenlerinizde taşıdığınız izlerle, yüreğinizde taşıdığınız imanla milletimize güç verdiniz. Sizlerin cesareti, bu toprakların teminatıdır, direnci, devletimizin bekasının en sağlam zırhıdır. Ahdimiz var, gazilerimizin hatırasını yaşatacağız, şehitlerimizin emanetini yere düşürmeyeceğiz.

Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daim kılacağız, Türkiye'nin huzuru için ne gerekiyorsa, onu yapacağız. Unutmayın milletimiz, daima yanınızdadır, devletimiz, daima arkanızdadır. Buradan bir kere daha ifade ediyorum, gazilerimizin derdi bizim derdimizdir, gazilerimizin sevinci bizim sevincimiz, acısı bizim acımızdır. 'Ulaşılmaz devlet' devri kapanmıştır, bizim devletimiz ulaşan, duyan ve sorunları çözen devlettir. Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bölgesinde denge unsuru, dünyada ise sözü geçen bir Türkiye var artık. Kendi kararını kendi veren, masada da sahada da varlığını hissettiren, kimsenin yok sayamayacağı bir Türkiye var."

Tüm ülkeler tarafından Türkiye'nin iradesi güçlü, duruşu ve cesareti olan bir devlet olduğunun bilindiğini söyleyen Yerlikaya, Türkiye'nin hedeflerini kendi vizyonuyla çizdiğini ve kendilerinin, İçişleri Bakanlığı olarak 675 bin üyesiyle görevlerinin başında olduklarını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "Kardeşliğimizi büyütmede kararlıyız, uyuşturucuyla mücadelede tavizsiziz, organize suçla mücadelede geri adım yok. Sınır güvenliğinde, kamu düzeninde nöbetteyiz. Biz, bütün bu alanlarda aynı kararlılıkla yürüyoruz, sıfır tolerans, sıfır taviz, sıfır mazeret. Milletimizin canına, malına, huzuruna kasteden kim olursa olsun, hangi kılığa girerse girsin hangi maskeyi takarsa taksın hesabını sorduk, soracağız." diye konuştu.