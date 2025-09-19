BIST 11.124
Alman basını Galatasaray'ı darmadağın eden Can Uzun'a övdü

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi. Sarı-kırmızılıların yaşadığı tarihi hezimetin ardından Alman basını, Frankfurt forması giyen ve maçta takımının ikinci golünü atan milli futbolcumuz Can Uzun'dan övgü dolu bahsetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı 5-1'lik galibiyet elde eden Eintracht Frankfurt'un genç yıldızı Can Uzun, Alman basınından övgüler topladı. Özellikle Bild gazetesi, 1 gol kaydeden Can Uzun'un performansına dikkat çekerek, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya adeta bir mesaj gönderdi.

Bild'in haberinde, "Uzun, üst üste 4. maçında gol atarak inanılmaz performansını sürdürüyor ve Montella'ya neler yapabileceğini gösteriyor" ifadelerine yer verildi. Bu yorumlar, A Milli Takım'a davet edilen ama forma şansı bulamayan genç oyuncunun, Avrupa'nın en büyük sahnesinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çektiğini kanıtladı.

Haberde ayrıca, Galatasaray'ın transfer döneminde Can Uzun'u kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu ancak başarılı futbolcunun tercihini Eintracht Frankfurt'tan yana kullandığı belirtildi. Can Uzun'un Şampiyonlar Ligi'ndeki etkileyici başlangıcı, sarı-kırmızılı kulübün bu transferde ne kadar isabetli bir karar vermek istediğini de gözler önüne serdi.

