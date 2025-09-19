Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 kişi yaralı...

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Abone ol
Mutlu Koç yönetimindeki 60 AEY 174 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında Abdullah Acar idaresindeki 01 BAG 161 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
OTOMOBİL DEVRİLDİ
Çarpışmanın etkisiyle Koç'un kullandığı otomobil devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Fatma Koç yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza, Alaca Belediyesine ait güvenlik kamerasıyla kaydedildi.