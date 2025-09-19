Göbeklitepe'de yeni insan heykeli bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe kazılarında duvara monte edilmiş, adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykelinin bulunduğunu açıkladı. Bakan, buluntunun Neolitik Çağ inançlarına dair önemli bilgiler sağlayacağını belirtti.

Abone ol

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile birlikte Şanlıurfa’da UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Göbeklitepe’yi ziyaret etti. Bakan, Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul’dan kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ersoy, Göbeklitepe'nin B ve D yapıları arasındaki mekanda, bir oda duvarına yatay şekilde monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen bir insan heykeli bulunduğunu duyurdu:

"Benzer örneklerine daha önce Karahantepe'de rastlamıştık ancak Göbeklitepe'den çıkan bu yeni buluntu, Neolitik Çağ'ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif niteliği taşımaktadır."

Bakan Ersoy, kazıların arkeoloji dünyasında dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek, "Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sayesinde yalnızca kazılarla yetinmiyor, ortaya çıkarılan yapıları restore ediyor, koruyor ve gelecek nesillere emanet ediyoruz." dedi.

C Yapısı’ndaki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Ersoy, 6 metreyi bulan dikili taşların orijinal konumlarına taşındığını ve kullanılan malzemelerin özgünlüğünün korunduğunu söyledi. Yeni ziyaretçi merkezi, otopark ve yürüyüş yollarıyla Göbeklitepe’ye ilgiyi sürdürülebilir şekilde yönetmeyi hedeflediklerini ekledi.

Ersoy, Taş Tepeler Projesi kapsamında 36 uluslararası akademik kurumun katılımıyla, 220 kişilik uzman ve öğrenci kadrosu ile 10 farklı noktada arkeolojik kazı yürütüldüğünü aktardı. Bakan, Göbeklitepe’nin tüm insanlık tarihi için ortak miras niteliği taşıdığını vurguladı.

Bakan Ersoy, Göbeklitepe'nin tanıtımına ilişkin olarak Almanya’nın Berlin kentinde 5 Şubat-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında “Taştaki Mitler: Göbeklitepe ve Son Avcıların Dünyası” adlı serginin açılacağını duyurdu. Sergide Şanlıurfa Müzesi envanterine kayıtlı 96 eser, uluslararası kamuoyuna sunulacak.

Ersoy, Japon Prenses Akiko’ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Göbeklitepe’nin yalnızca geçmişi aydınlatan bir arkeolojik alan olmadığını, aynı zamanda geleceğe bırakılacak bir miras olduğunu belirtti:

"Göbeklitepe, insanlığın ortak mirasıdır. Bu mirası koruyarak geleceğe taşımak, hepimizin sorumluluğudur."

Bakan Ersoy’a ziyaret sırasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve ilgililer eşlik etti.