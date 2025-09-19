BIST 11.124
DOLAR 41,40
EURO 48,73
ALTIN 4.869,25
HABER /  GÜNCEL

Batman’da aile katliamında 10 kişi tutuklandı

Batman’da aile katliamında 10 kişi tutuklandı

Batman’ın Beşiri ilçesinde anne, baba ve 2 çocuğun öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 24 şüpheliden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Batman'ın Beşiri ilçesinde, anne, baba ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Eskihamur köyü yolunda 14 Eylül’de seyir halindeki Mehmet Şanlı’nın (65) kullandığı 72 EK 339 plakalı hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü ile eşi Takibe Şanlı (43), kızı Elanur (9) ve oğlu Akın'ın (6) yaşamını yitirdiği olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Hakimlikçe, şüphelilerden 10'u tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesi flaş açıklama!
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesi flaş açıklama!
Konkordato ilan eden otobüs firması için karar verildi
Konkordato ilan eden otobüs firması için karar verildi
CHP, iki yılda 4'üncü kurultayını düzenleyecek
CHP, iki yılda 4'üncü kurultayını düzenleyecek
Toyota'dan Türkiye'de çok satılan o model için karar! 600 bin aracını toplatıyor
Toyota'dan Türkiye'de çok satılan o model için karar! 600 bin aracını toplatıyor
ABD Başkanı Trump Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a 'aşağılık' dedi
ABD Başkanı Trump Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a 'aşağılık' dedi
Eski belediye başkanı Tunç Soyer hakim karşısında
Eski belediye başkanı Tunç Soyer hakim karşısında
Eski Madrid Belediye Başkanı Carmena'dan İsrail'e yönelik çarpıcı açıklama: Vahşi soykırım!
Eski Madrid Belediye Başkanı Carmena'dan İsrail'e yönelik çarpıcı açıklama: Vahşi soykırım!
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
TIR'a arkadan çarptı! Feci kazada anne hayatını kaybetti
TIR'a arkadan çarptı! Feci kazada anne hayatını kaybetti
Sındırgılı köylüler kendi evlerinin temelini Bakan Kurum ile birlikte attı
Sındırgılı köylüler kendi evlerinin temelini Bakan Kurum ile birlikte attı
DenizBank 270 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi
DenizBank 270 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi
Kim Milyoner Olmak İster'de o sorunun yanıtı alkış almadı! Oktay Kaynarca'dan müdahale
Kim Milyoner Olmak İster'de o sorunun yanıtı alkış almadı! Oktay Kaynarca'dan müdahale