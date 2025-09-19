BIST 11.124
Sındırgılı köylüler kendi evlerinin temelini Bakan Kurum ile birlikte attı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı’da depremin hemen ardından gerçekleştirdiği ziyarette kendisine sarılıp gözyaşı döken köylülerle 1 ay sonra yeni evlerinin temelini atmak için bir araya geldi. Sözünü yerine getiren Bakan Kurum önceki ziyaretinde teselli ettiği Şükriye Evren’i tören alanında görünce yanına giderek, “Artık üzülme tamam mı?” dedi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem Sındırgı ve Bigadiç’te hasara neden oldu. 12 Ağustos’ta Sındırgı’da hasar gören köyleri ziyaret eden Bakan Kurum, vatandaşlara söz vererek en geç 1,5 ay içinde yeni evlerin temelini atacaklarını söyledi. Bakan Kurum o ziyaret sırasında 72 yaşındaki Şükriye ve  68 yaşındaki Ekrem Evren çiftinin konteynerlerini ziyaret etti.

“İSTERSE BİR HASIRIN ÜSTÜ OLSUN…”

Üzüntüsünü Bakan Kurum ile paylaşan Şükriye Evren, “İsterse bir hasırın üstü olsun. Allah sizden bin kere razı olsun. 72 yaşındayım bu zamana kadar hiç böyle bir şey görmedim. Kimseler yaşamasın, çok zor” diyerek gözyaşı döktü. Bakan Kurum ise “Hiç üzülme tamam mı? Hepsinin üstesinden beraber geleceğiz” sözleriyle Şükriye Evren’i teselli etti.

Sındırgılı köylüler kendi evlerinin temelini Bakan Kurum ile birlikte attı - Resim: 0

EVLERİNİN TEMELİNİ ATTILAR

Bakan Kurum vatandaşları verdiği sözü dün yerine getirerek depremden 1 ay sonra Sındırgı ve Bigadiç’te köy evleri ve TOKİ konutlarının inşa sürecini başlattı. Depremin ardından gözyaşı döken Sındırgılı köylü kadınlar bu kez Bakan Kurum’a temel atma töreninde eşlik etti. Bakan ile birlikte kürsüye çıkıp butona basan köylü kadınlar kendi evlerinin temelini attı.

Sındırgılı köylüler kendi evlerinin temelini Bakan Kurum ile birlikte attı - Resim: 1

ŞÜKRİYE TEYZEYİ UNUTMADI: ARTIK ÜZÜLME TAMAM MI?

Bakan Kurum törende, Şükriye Evren ile de karşılaştı. Bu kez sevinç gözyaşları döken Evren’in yanına giden Bakan Kurum, “Artık üzülme tamam mı?” dedi. Bakan Kurum törenle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Şükriye Evren’in fotoğrafına yer yererek, “Cennet teyze de geldi, Selime abla da… Söz verdiğimiz gibi depremden 1 ay sonra yeni yuvalarımızın temellerini hep birlikte attık. Sındırgı ve Bigadiç'te 385 köy evi ile 135 konutumuzu bir yıl içinde tamamlayıp teslim edeceğiz” mesajını verdi.  

Sındırgılı köylüler kendi evlerinin temelini Bakan Kurum ile birlikte attı - Resim: 2

531 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TEMELİ ATILDI

TOKİ tarafından Sındırgı ilçesinin Çavdaroğlu Mahallesi’nde 135 afet konutu, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin köylerinde ise 385 köy evi ve 11 iş yeri olmak üzere toplam 531 bağımsız bölüm inşa edilecek. Ayrıca Bakan Kurum’un talimatıyla yine Çavdaroğlu Mahallesi’nde yapımı devam eden TOKİ konutlarından 100’ü de depremde evleri hasar gören hak sahiplerine verilecek.

Bakan Kurum, törene ilişkin NSosyal'den yaptığı paylaşımda, "Söz verdiğimiz gibi depremden 1 ay sonra yeni yuvalarımızın temellerini hep birlikte attık. Sındırgı ve Bigadiç'te 385 köy evi ile 135 konutumuzu bir yıl içinde tamamlayıp teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sındırgılı köylüler kendi evlerinin temelini Bakan Kurum ile birlikte attı - Resim: 3

Sındırgılı köylüler kendi evlerinin temelini Bakan Kurum ile birlikte attı - Resim: 4

Sındırgılı köylüler kendi evlerinin temelini Bakan Kurum ile birlikte attı - Resim: 5

