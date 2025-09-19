BIST 11.091
Yunus Akgün'ün Kerem Aktürkoğlu göndermeli gol sevincine tepki: Takıntılı eski sevgili

Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olduğu maçta Yunus Akgün'ün attığı golün sevincinde Kerem Aktürkoğlu'na gönderme yapması tepki çekti. Sarı kırmızılı yönetimi eleştiren Uğur Karakullukçu, "Kerem'i kendiniz sattınız. İstemeseniz satmazdınız, 12 milyon euroya sattığınız adam başka kulübe gitti diye, böyle takıntılı eski sevgili gibi peşine düşmenize hiç mi hiç gerek yok." dedi.

Şampiyonlar Ligi normal sezon ilk maçında Galatasaray deplasmanda Alman ekibi Frankfurt'a 5-1 kaybetti.

Yunus'un attığı gol sonrası yaptığı sevinç Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olarak yorumlandı. Kerem'in eski bir Fenerbahçeli formasıyla verdiği pozun aynısını yapan Yunus'un göndermesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Yunus'un attığı tek golün sevincine spor programcılarından eleştiri geldi.

Maçtan sonra açıklamalardan bulunan spor yorumcusu Uğur Karakullukçu; "Böyle göndermeler daha önce de olmuştu. Barış Alper de Kerem'e gönderme yapmıştı. Ama ben bu takıntılı eski sevgili tripleri hoşuma gitmiyor. Çok açık söyleyeyim, Yunus'a da Barış'a da ve Galatasaray iletişim ekibine de. Çünkü Barış'a da o tavsiyeyi veren onlar. Birinci kaynaktan, Barış'ın ağzından ispatlı olduğu için söyleyeceğim.

Galatasaray Kulübü de bundan vazgeçsin. Kerem'i kendiniz sattınız. İstemeseniz satmazdınız, 12 milyon euroya sattığınız adam başka kulübe gitti diye, böyle takıntılı eski sevgili gibi peşine düşmenize hiç mi hiç gerek yok. Ya göndermezdin ya geri almazdın ya da öyle bir madde koyardın ki, Fenerbahçe'ye gelmezdi. İstanbul'a dönmek istiyorsa senle dönerdi. ifadeleriyle eleştirdi.

