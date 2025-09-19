BIST 11.091
DOLAR 41,39
EURO 48,77
ALTIN 4.860,99
HABER /  GÜNCEL

Resmi Gazete'de karar çıktı! Artık onlar da şehit sayılacak

Resmi Gazete'de karar çıktı! Artık onlar da şehit sayılacak

Orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerle ilgili yeni bir karar alındı. 19 Eylül 2025 bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte; orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybedenler artık şehit sayılacak.

Abone ol

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Artık onlar da şehit sayılacak

Söz konusu düzenlemeyle birlikte; orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden gönüllüler de artık şehit sayılacak.

Konuyla ilgili düzenlemenin detaylarını paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Yapılan düzenlemede gönüllü tanımının yanı sıra, “Orman yangını gönüllüsü” ve “Diğer gönüllü” tanımı yapıldı.

Böylece; orman yangını gönüllüleri dışındaki; AFAD, Kızılay vb. organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllülerin de 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle, kanunla verilen haklardan faydalanmaları sağlandı.

Bu düzenlemeyle ayrıca, bu yıl yangınlarla mücadele sırasında; orman işçilerimiz ve orman gönüllülerimizin yanı sıra, hayatını kaybeden diğer gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız, resmî olarak da “şehit” statüsüne alınmış oldu.

Geçmişten bugüne canlarını Yeşil Vatan için feda eden bütün orman şehitlerimize, bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.  Şehitlerimizin yakınları emanetimizdir.

ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da bekçi çalıştığı inşaatta ölü bulundu
Adıyaman'da bekçi çalıştığı inşaatta ölü bulundu
Vodafone "Bi' Düşünsene" programıyla öğrencilerin fikirlerini ödüllendirecek
Vodafone "Bi' Düşünsene" programıyla öğrencilerin fikirlerini ödüllendirecek
Türkiye'nin günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye'nin günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Macron'dan İsrail hükümetine çağrı: "İsrail'in imajını yerle bir ediyorsunuz"
Macron'dan İsrail hükümetine çağrı: "İsrail'in imajını yerle bir ediyorsunuz"
Hyundai i30 hibrit motorla yeniden satışa çıktı
Hyundai i30 hibrit motorla yeniden satışa çıktı
Heryer bembeyaz oldu! Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Heryer bembeyaz oldu! Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
94 yaşındaki kadın ölü bulunmuştu! Dehşete düşüren itiraf, torunu tutuklandı
94 yaşındaki kadın ölü bulunmuştu! Dehşete düşüren itiraf, torunu tutuklandı
Trump, televizyon kanallarını hedef aldı: Lisansları iptal edilmeli
Trump, televizyon kanallarını hedef aldı: Lisansları iptal edilmeli
Fenerbahçe'de kongre heyecanı yarın başlayacak
Fenerbahçe'de kongre heyecanı yarın başlayacak
Oyuncu Emre Bulut hakkında dolandırıcılık suçlaması! "Komiserim" dedi ve...
Oyuncu Emre Bulut hakkında dolandırıcılık suçlaması! "Komiserim" dedi ve...
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı! Eski başkan da tutuklanmıştı
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı! Eski başkan da tutuklanmıştı
Orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin hakları yeniden düzenlendi
Orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin hakları yeniden düzenlendi